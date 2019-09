El análisis que han hecho en Unidas Podemos, según su portavoz, Noelia Vera, es que los socialistas están más bien pensando en unas nuevas elecciones: "Entendemos que si no hemos tenido ninguna noticia de Pedro Sánchez en todo agosto, y no lo hemos tenido ahora, y no va a haber ningún encuentro personal hasta el día 10 de septiembre, a siete días de que haya que iniciar el proceso de investidura, nos da que pensar que solo hay dos posibilidades. La primera es que el PSOE haya decidido ya ir a elecciones, no sabemos cuáles son esos motivos ni los números que manejan internamente".

Y la segunda posibilidad que contemplan es "que piensan negociar todo en el último minuto, cosa que ya pasó en julio. Y no es responsable, sobre todo en 48 horas es difícil llegar a un acuerdo de gobierno tan extenso como es el de un gobierno de coalición".

No obstante, prefieren suponer que puede haber cambios y "esperamos que se adelante la llamada cuanto antes". Lo que siguen descartando es que sea factible un gobierno en miniría de los socialistas: "Un gobierno en solitario del PSOE no funciona. Ya se demostró con la moción de censura".

ESPECULACIONES SOBRE EL TUIT DE PABLO IGLESIAS

Durante estas horas se ha especulado sobre el significado de un tuit de Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos lo publicó poco después de la difusión de una entrevista con Pedro Sánchez. Escribió, sin mencionar al presidente en funciones: “El arte de la santa paciencia”, y lo acompañó de las imágenes del recordado combate de boxeo de Foreman contra Mohamed Ali de 1974. Ali salió victorioso después de dejar que su rival se desgastara mientras él esperaba. De fondo se escuchaba un grito: “Ali, bumaye”, en castellano: “Ali, mátalo”.