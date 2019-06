Podemos se levanta de las negociaciones en la Comunidad Valenciana

El 'president' de la Generalitat valenciana en funciones y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha afirmado, a unas horas de su debate de investidura, que no entendería que finalmente no hubiera un acuerdo entre los socialistas, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida para la reedición del 'gobierno del Botànic', aunque ha recordado que a su partido le corresponde ese "liderazgo compartido".

Para Puig "cada partido es responsable de sus decisiones", tras una jornada marcada por las negociaciones a tres bandas y el abandono del equipo de Unides Podem de la octava reunión, al entender que la propuesta que le han ofrecido -asumir dos consellerias, Transparencia y Vivienda sin transición energética- no es proporcional. Puig ha hecho hincapié en que a él no le corresponde hablar de este proceso y que esta centrado en su investidura en Les Corts: "Voy a hacer lo que me toca, presentar un discurso que intente dar respuesta a lo que está acordado. A partir de ahí, los diputados tienen derecho y libertad de tomar la decisión que crean oportuna". Hasta entonces, ha asegurado que las negociaciones están "en proceso de llegar a acuerdos" y ha destacado que el PSPV ha puesto "todo" de su parte para conseguirlo, por lo que se ha mostrado confiado en que finalmente habrá un Botànic II.