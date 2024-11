Podemos salva la reforma fiscal del Gobierno a cambio de un impuesto a las energéticas

El Congreso de los Diputados celebrará este jueves una nueva sesión con uno de los debates más sonados: la aprobación del paquete de medidas fiscales. Desde Moncloa buscan la mayoría de la Cámara Baja para imponer, entre otras cosas, un impuesto mínimo global del 15% a las multinacionales.

El Gobierno se enfrenta esta tarde a una votación que, según lo pactado, debería de aprobarse el paquete de medidas fiscales, con al menos 179 votos, al contar con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Coalición Canaria.

Podemos da el 'sí'

El obstáculo para poder conseguir los votos necesarios ha sido Podemos. Los diputados del partido morado, se negaban a apoyar el paquete al no contar con un impuesto a las energéticas. Hasta el último momento, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha dado el sí de su partido hasta que no hubiese "un compromiso real" para gravar las energéticas.

Aunque parece que el paquete de medidas fiscales que cuenta con el impuesto a las eléctricas saldrá adelante, tras confirmar Belarra que han llegado a un acuerdo con el PSOE y que los cinco votos de la coalición morada apoyarán la enmienda. "El acuerdo supone el compromiso del PSOE y Podemos de impulsar una nueva proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas", explica el partido morado en el comunicado.

A pesar de que Junts se opone al impuesto, Belarra ha declarado que el Gobierno le ha garantizado que "va a haber una comisión negociadora, en la que van a negociar todos los grupos que forman parte de la mayoría plurinacional y democrática".

Incluso el partido catalán se ha comprometido a sentarse en esa comisión, "No será fácil" dice Belarra, pero "tenemos garantías de que en esa mesa va a haber un impuesto y que Podemos trabajará para que sea lo más ambicioso posible".

Aprobación de un RDL si no sale adelante

El impuesto que finaliza el próximo 31 de diciembre, fue aprobado a hace dos años en plena crisis energética. En el caso de que no se consiguiera la aprobación de la nueva reforma se aprobará un real decreto ley "con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas para el año 2025. En cualquier caso, esta estrategia habrá de ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización", subrayan en el comunicado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com