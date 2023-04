Podemos envió una carta a Yolanda Díaz para pedir su apoyo en mítines para la campaña electoral del 28M

No es la primera ni la segunda vez que dirigentes de Podemos piden públicamente a Yolanda Díaz su apoyo expreso a los candidatos morados en las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. La novedad es que el partido morado, hace más de un mes, llegó a enviar al equipo de Sumar un borrador de calendario con los actos previstos para la campaña electoral. Su objetivo era el de que la vicepresidenta segunda del Gobierno confirmara a cuáles podía asistir y a cuáles no, y, en este último caso, negociar algún cambio para facilitar la presencia de la vicepresidenta segunda. La respuesta, de momento, no ha llegado.

Difícil equilibrio

En Podemos no ocultan que quieren que Yolanda Díaz haga campaña por sus candidatos, pero la vicepresidenta segunda se niega a deshojar la margarita. El equipo de Díaz insiste en que tiene muchas peticiones similares de partidos de todo tipo -en muchos casos rivales de Podemos en algunas comunidades- y esa realidad certifica al mismo tiempo el estado de la relación entre la vicepresidenta segunda y los dirigentes morados.

Díaz no confirma su presencia en mítines de Podemos para no molestar a los representantes de formaciones como Más Madrid o Compromís, que sí le han manifestado su apoyo y que acudieron personalmente al acto de presentación de su candidatura en Madrid.

La oferta de Podemos estaba y sigue sobre la mesa. La coportavoz del partido, Isa Serra, ha confirmado que han ofrecido a Díaz que participe en los mítines que celebrarán en la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana, dos regiones “importantes” y donde Podemos se juega mucho para que haya una “buena oposición” o para repetir el Gobierno autonómico de coalición. “Tendemos la mano a Yolanda Díaz”, ha dicho Serra, dando por hecho que el acuerdo es “fácil” si se cumple la condición de que haya primarias. Es “fundamental”, según ella, mandar un mensaje de unidad antes del 28 de mayo.

"Los comunes pueden ser una punta de lanza para cohesionar Sumar y Podemos"

La tensión interna entre Podemos y Sumar va a más y la polémica sobre la presencia de Díaz en los mítines de Podemos no tiene, de momento, fácil solución. Preguntado el presidente del grupo de Unidas Podemos sobre este asunto, Asens ha asegurado que “debe ser ella”, en referencia a Díaz, quien responda sobre los mítines a los que quiere acudir, reivindicando el trabajo de la rama catalana. “Los comunes pueden ser una punta de lanza para cohesionar Sumar y Podemos. Este oasis o espacio de entendimiento debe ser ejemplo para trasladarlo al resto del Estado”, ha insistido.