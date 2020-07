Podemos apoya crear una comisión en el Congreso para investigar "las cloacas del Estado y su pata mediática"

Unidas Podemos ha registrado una petición de comisión de investigación parlamentaria en el Congreso, secundada también por otros ocho partidos, sobre el espionaje a cargos públicos y lo que denominan "las cloacas del Estado".

A través de un tuit, Pablo Echenique ha destacado que hay necesidad de investigar especialmente la "pata mediática" de ese espionaje conocido como "las cloacas del Estado". Si eso se pone en marcha, podría llevar a comparecer a periodistas en la Cámara Baja.

Rechazada la comparecencia de Pablo Iglesias en el Congreso

"No puede ser que en una democracia moderna se persiga y se espíe a personas que no han cometido ningún delito y que se haga sin ninguna orden judicial, simplemente por formar parte de determinados partidos", ha añadido tras recordar el supuesto espionaje a Roger Torrent, presidente del Parlamento de Cataluña, que también se atribuye a las llamadas "cloacas del Estado". Pablo Echenique ha subrayado desde Podemos que estos espionajes no han encontrado ningún delito y su única intención era difamar, calumniar y lanzar mentiras sobre partidos democráticos con el fin de "amañar" las elecciones o influir en la formación de gobierno.

También han apoyado la presentación de esta iniciativa ERC, Bildu, PNV y los representantes de Junts per Catalunya, BNG, Compromís, Más País y la CUP. Esta decisión se pone en marcha solo 24 horas después de que Podemos y PSOE rechazaran la petición de comparecencia de Pablo Iglesias para dar explicaciones sobre el 'caso Dina'. PP, Ciudadanos y Vox había presentado esa solicitud.

El diario El Mundo aporta este miércoles novedades sobre la denuncia de robo del teléfono móvil. Según esa información, una de las abogadas de Podemos explicó en un chat interno del equipo jurídico del partido que las capturas de mensajes que aparecieron publicadas las hizo la propia Dina Bousselham y no descartaba que ese pudiera ser el origen de la filtración. Esto ocurrió hace cuatro años. Desde entonces, Iglesias asegura que se trata de una operación de las "cloacas del Estado".