Roger Torrent️, tras conocerse ser objetivo de espionaje: "En el estado español se practica espionaje contra adversarios políticos"

El teléfono móvil del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, fue objetivo por un programa espía en 2019, Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO, que solo pueden adquirir los Gobiernos y cuerpos de seguridad.

La investigación realizada por El País y The Guardian indican que el móvil de Torrent fue espiado entre abril y mayo de 2019, a través de un fallo en WhatsApp abriendo así la instalación del programa en el móvil de 1.400 móviles en el mundo, entre el que se encontraba el del presidente del parlamento catalán.

El programa de NSO permite escuchar conversaciones, leer mensajes, hacer capturas de pantalla, revisar el historial, activar de manera remota la cámara y los micrófonos de whatsApp. Ha sido Citizen Lab la que ha investigado el ataque masivo tras facilitar WhatsApp los números espiados en 2019.

Torrent ha convocado este martes a los medios para hacer una declaración sobre los hechos.

Mientras ERC ha registrado en el Congreso una petición para que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique ante el Congreso de los Diputados el presunto espionaje contra Torrent.

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, ha pedido por Twitter no dejar impune a la persona que ha espiado el teléfono de Torrent. "Hace tiempo que el Estado español no respeta el estado de derecho. El problema es que ni con evidencias tan irrefutables son capaces de investigar a fondo y dirimir responsabilidades. Un escándalo que no puede quedar impune", decía en el tuit donde daba su apoyo al presidente del parlamento catalán.