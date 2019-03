El PNV vincula su futuro apoyo a los presupuestos con la impugnación de Bildu

El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha advertido al Gobierno de que la normalización política plena en Euskadi implica que Bildu esté en las elecciones y de no ser así, el PNV actuará en consecuencia y lo tendrá muy presente en su relación con el Gobierno español, en concreto en los Presupuestos de 2012.



En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Urkullu ha vinculado la actuación del Gobierno en torno a la impugnación de la candidatura de Bildu al apoyo presupuestario, y ha dicho que para respaldar los presupuestos de 2012 "habrá que cumplir compromisos adquiridos" y "no se abrirá una carpeta sin haber cerrado la anterior".



No obstante, Urkullu ha dicho que le queda la esperanza de que "aunque sea en el último minuto antes de la jornada electoral", la decisión judicial permita, finalmente, la participación de Bildu en las elecciones.



Urkullu ha pedido al Gobierno español "altura de miras" y "visión de futuro" y le ha emplazado a que su actuación decida en favor de "un nuevo tiempo", porque de lo contrario el PNV "analizará el desarrollo de los acontecimientos y actuará de manera consecuente en su relación".

Bildu considera su ilegalización "aberrante"

Bildu ha considerado "un absurdo y un sinsentido" decir que "responde a una estrategia urdida por la propia ETA" porque esta coalición "rechaza de forma expresa la violencia" de la banda armada.

Así se han expresado en una rueda de prensa en Bilbao los integrantes de Bildu Pello Urizar -secretario general de EA-, Oskar Matute -Alternatiba- y la independiente y candidata número dos por Bilbao Aitizber Ibaibarriaga a propósito de la impugnación de las listas electorales de esta coalición para el 22-M por parte de la Abogacía del Estado y la Fiscalía.



Los portavoces de Bildu han considerado que acusarles de ser parte de la estrategia etarra sólo se sostiene "si se entiende que es la propia organización (ETA) la que está contribuyendo a crear un instrumento para que defienda, precisamente, su desaparición".



Han opinado que la impugnación de sus listas "es una aberración jurídica, política y democrática que sólo se entiende desde la debilidad del PSOE frente a las presiones del PP" y desde "la pésima calidad democrática" del Estado.



"No existe ni una sola razón legal ni jurídica para la impugnación de la listas de Bildu", han denunciado y han criticado que las acusaciones contra la coalición se basan en "la invención de argumentos y pruebas" y en "la acusación de supuestas vinculaciones basadas en conjeturas, suposiciones".