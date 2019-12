Pedro Sánchez a Torra: "Quien reclama diálogo ahora lo critica"

Pedro Sánchez, desde Bruselas, tras el Consejo Europeo, ha respondido al desdén de Torra por su llamada. Dice el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura que "me llama la atención que quien reclama diálogo critique el diálogo con él y con los presidentes autonómicos. La voluntad de diálogo del gobierno es inclusiva, no excluyente". Además anuncia que constituir gobierno puede suponer cumplir con las inversiones en Cataluña y cambiar el sistema de financiación de las comunidades.

También ha respondido a las declaraciones de Oriol Junqueras: "El método es el diálogo y el marco es el marco la seguridad jurídica de las leyes que tenemos". Esta expresión es la utiulizada en el comunicado de Pedralbes, tras la reunión con Quim Torra, sin incluir expresamente la Constitución.

En el momento que hacía estas declaraciones se conocía que su oficina se había puesto en contacto con la del presidente de la Generalitat para concertar la entrevista el martes. Desde Barcelona han ofrecido las 8 de la mañana. Se supone que antes Sánchez se tiene que ver con el lehendakari Urkullu. Y el lunes es el día de Pablo Casado e Inés Arrimadas.

Sobre el resultado en el Reino Unido, según Sánchez lleva a que todo apunte a la ratificación de una retirada ordenada, y dice que "es una buena noticia", ya que elimina incertidumbre, para la que España está preparada.

Polonia retrasa el pacto climático

El Consejo ha hecho una mención a la organización de la COP en Madrid. Para Sánchez el tema del cambio climático ha sido el más importante del Consejo, aunque haya un estado que no se ha comprometido con "la ejecución" del objetivo. España quiere que la revisión del pacto fiscal europeo tenga en cuenta las inversiones que los países de la Unión Europea tendrán que hacer para la transición ecológica, de forma que la estabilidad presupuestaria no suponga una limitación a estas partidas que van a ser necesarias. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea tiene que revisarse en 2020 y ya ha hay muchas voces en Europa que piden la "regla de oro" que supondría que esas inversiones sostenibles estén excluidas de las normas de control del déficit y de la deuda. Fuentes del Gobierno español han explicado en Bruselas, donde los jefes de Estado y de Gobierno siguen reunidos en el Consejo Europeo, su postura favorable a esta regla de oro verde. Una cumbre en la que anoche los líderes europeos fracasaron, por el bloqueo de Polonia, en su objetivo de lograr el compromiso unánime de alcanzar la neutralidad climática en 2050; es decir, que la UE emita solo el CO2 que sea capaz de absorber en su territorio. El veto de Varsovia no hizo posible el acuerdo tras una negociación de nueve horas celebrada un día después de que la nueva presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, desvelara las líneas maestras de su Pacto Verde Europeo, que fija el objetivo de descarbonizar la economía europea a mitad de siglo. El Gobierno español cree no obstante que todos los miembros de la UE, incluida Polonia, comparten el objetivo de 2050, aunque el citado país ha admitido que tiene "en estos momentos" dificultades para poner en marcha las medidas que lo hagan posible. Por eso el debate se ha aparcado hasta junio