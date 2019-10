El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha remarcado las palabras de Nadia Calviño de que "nade hace presagiar una crisis". "Si uno mira los datos, no hay elementos de autocomplacencia ni de catastrofismo", ha señalado.

En una entrevista en Antena 3 Noticias, Pedro Sánchez ha señalado que la única garantía de que "de que no haya bloqueo" tras las elecciones generales de 2019 "es el PSOE". "La única fuerza de que puede garantizar de que haya un gobierno progresista es el PSOE", ha remarcado.

PACTOS

Sánchez ha arremetido contra el Partido Popular porque "ningún" dirigente de la formación que lidera Pablo Casado ha hecho declaraciones para "desmarcarse" de las "críticas y exabruptos" de Vox contra el PSOE. "No se puede ir de moderado y pactar con la ultraderecha", critica a Casado.

A su juicio, la 'gran coalición' es el "trampantojo" que utilizan ambas formaciones para "decir que el PSOE lo que quiere es traicionar sus principios progresistas".

En cuanto a un acuerdo con Unidas Podemos, Sánchez ha señalado que le ofreció "una coalición con una vicepresidencia y varios ministerios". "Escuchando a Iglesias y a Unidas podemos, tal y como ellos conciben esa coalición, no se podrá llevar a cabo", ha apuntado.

PENSIONES

Pedro Sánchez ha indicado que su compromiso es "poder reconstruir el pacto de Toledo". "Durante estos últimos meses de Gobierno, los pensionistas de este país han visto un compromiso distinto respecto a la anterior administración", ha señalado.

SITUACIÓN EN CATALUÑA

En cuanto a la moción de censura a Quim Torra, el presidente del Gobierno en funciones considera que "las mociones de censura no pueden fortalecer a quien esta en el gobierno y no se puede hacer sin hablar con los grupos parlamentarios". "Me parecería muy importante dejar de lado estas iniciativas electoralistas, que no obedecen al interés general", ha señalado.

Sobre la aplicación del 155, Sánchez ha asegurado que contempla "todos los escenarios". "Haremos una respuesta de firmeza democrática, proporcional y unitaria", ha indicado.

"La discrepancia que tenemos con el independentismo es que defienden una Cataluña fuera de España y eso es muy peligroso. Lo importante es que el independentismo catalán sea consciente de que ha fracasado y reconozca a la parte no independentista de Cataluña", ha expresado.

EXHUMACIÓN DE FRANCO

Sánchez ha celebrado que el Tribunal Supremo haya "sido unánime en su sentencia y eso es una gran victoria para la democracia española". "Espero que en el mes de octubre podamos exhumar los restos del dictador", ha indicado.