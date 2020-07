Pedro Sánchez no habla del 'caso Dina' porque son "asuntos judiciales"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no habla sobre el 'caso Dina', que salpica al vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y lo justifica en que "no hablo de asuntos judiciales". Se trata de la investigación abierta por el robo de la tarjeta del móvil de esta antigua asistente de Iglesias que terminó en manos del secretario general de Podemos y apareció después inutilizada. En la entrevista en 'Al Rojo Vivo', Sánchez no responde a si ha hablado de ello con él. Solo dice que "el Gobierno de coalición se ha soldado". Ha asegurado que la crisis del coronavirus les ha unido más y destaca la confianza y lo que considera un buen trabajo de equipo.

Por contra Pedro Sánchez, habla de la oposición y de lo que considera una "estrategia de derribo" que tienen contra el Gobierno. Acusa al Partido Popular y a VOX de intentar derrocar al Gobierno con la crisis del coronavirus poniendo encima de la mesa el número de fallecidos por la pandemia. Así lo ha afirmado en la que ha lanzado duras acusaciones contra el PP y VOX a quienes acusa de ese intento de derrocar al ejecutivo utilizando tres instrumentos: jugar con el estado de alarma no aprobando las prórrogas; poniendo encima de la mesa el número de fallecidos cuando Sánchez considera que debería estar "fuera de la reyerta política" y presentando un informe en el Parlamento Europeo y en la Comisión poniendo en duda la calidad democrática de España. Sánchez ha asegurado que la oposición "ve conspiraciones en todos lados. Vio conspiraciones el 8 de marzo, ve conspiraciones en Barajas y allá donde no las hay", argumentó.