Pedro Sánchez defiende un Govern en Cataluña liderado por Illa y Rufián avisa al PSOE: "No creo en ustedes"

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana per Catalunya (ERC) ha preguntado a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados por sus planes para el resto de legislatura. Para el presidente del Gobierno la prioridad es acabar con la pandemia: "La agenda del Gobierno de España es superar la pandemia. Quedan 98 días para lograr la inmunidad de grupo. La economía española está ya calentando motores: creo que podemos tener un segundo semestre francamente positivo desde el punto de vista de la recuperación económica".

Asimismo, Sánchez asevera que el Gobierno quiere una recuperación "justa" gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española con los fondos europeos: "Queremos lograr que la recuperación económica sea lo más justa posible. Tenemos 32 meses de legislatura para modernizar nuestro país y que España esté en plenitud. En lo que representa al debate territorial, el Gobierno está en que haya cuanto antes un Gobierno en Cataluña y podamos retomar el diálogo territorial tan necesario para Cataluña y para el conjunto del país".

Rufián ha avisado al PSOE: "La ultraderecha y la derecha nos llaman 'filosocialistas' por creer en el diálogo y la política con ustedes. Me lo llaman a mí, que he hecho el discurso más salvaje contra ustedes por regalar la presidencia del Gobierno a Rajoy. Lo que no entiende la ultraderecha que llora y grita y el independentismo catalán de derechas es que nosotros queremos dialogar y hacer política con ustedes porque somos lo contrario a ustedes. De eso va esto. Nosotros no creemos en ustedes, yo no creo en ustedes. Creo el momento histórico que nos ha tocado vivir a todos y a todas. Yo no creo en su voluntad, creo en su necesidad".

'Usted preferiría a Ciudadanos'

El portavoz de ERC cree que Sánchez debería tomar nota del resultado de las elecciones en Madrid, donde Más Madrid ha superado a su partido en votos: "Señor presidente, yo sé que a usted le encantaría que aquí hubiera 15, 20, 25, 30 diputados de Ciudadanos. Pero los votantes cabían en el autobús que acompañó a Edmundo Bal al debate de Telemadrid. En Madrid ganó la izquierda a su izquierda. Espero que tome nota, tanto usted como sus rapsodas de Moncloa. Lo que no haga ahora no lo va a hacer con un Gobierno de PP y de Vox, y si no pregúntele a Zapatero".

'Parece que estamos en precampaña'

La respuesta de Sánchez ha sido clara: en Cataluña debería liderar el PSC el nuevo Govern: "Me ha costado seguirle la intervención, no sé si estamos ya en precampaña electoral ya en Cataluña, que espero que no. Siendo consciente de que somos opuestos en la visión de cómo resolver la cuestión catalana le puede garantizar que este Gobierno va a cumplir con su hoja de reencuentro entre la sociedad catalana y la española, no le quepa duda. Yo creo que llegados a este punto a lo mejor en Cataluña se podría pensar en un Gobierno de izquierdas, porque hay una mayoría parlamentaria en el Parlament, liderado por quien ganó las elecciones, que es el partido de los socialistas catalanas".