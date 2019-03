Pedro Escobar: "No hemos pactado nada con el PP, pero la voluntad de cambio ha sido masiva"

El candidato del Partido Popular a la presidencia de Extremadura, José Antonio Monago, relevará del gobierno extremeño tras 28 años a los socialistas. Un cambio histórico propiciado por un castigo electoral a Guillermo Fernández Vara y la decisión de IU de no apoyar a lo socialistas en esta comunidad autonoma.



Una decisión que el dirigente de IU en Extremadura, Pedro Escobar, ha defendido antes las críticas recibidas desde Madrid y ha garantizado que no han pactado nada con el PP y que sólo respetan la voluntad de cambio que se ha producido en las elecciones.



"No es tan difícil" explicar esta decisión, porque "tras 28 años de gobierno ininterrumpido de una fuerza adquiere determinados vicios y determinados problemas" y "la voluntad de cambio de los extremeños ha sido masiva", reconoce Escobar.



"A Monago la presidencia se la dan los 32 diputados que tiene" e IU "lo único que ha hecho es no pronunciarse por ninguno, nos hemos abstenido".

Además, Escobar ha garantizado que IU "no ha pactado nada ni le va a dar ningún voto al PP" sino que "va a seguir en la oposición" defendiendo los 12 "mandamientos que son el resumen del programa de IU".



No le ve de la misma forma el dirigente de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha convocado una reunión este martes.

"Se va a poner sobre la mesa todo lo relativo a Extremadura y las decisiones que hubiera que adoptar", ha reconocido Lara, quien preguntado por la posible expulsión de la federación extremeña, Lara ha considerado que era "una palabra muy fuerte" al tiempo que ha rechazado ofrecer una respuesta a la espera de dicha reunión.