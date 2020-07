Peces-Barba se proclama amigo de los catalanes y lamenta sus declaraciones

El expresidente del Congreso Gregorio Peces Barba ha reiterado hoy sus disculpas por bromear sobre los bombardeos que sufrió Barcelona, se ha proclamado amigo de los catalanes y de Cataluña y ha lamentado las palabras del "número dos" de ERC por Barcelona, Joan Tardà, que le ha llamado "hijo de puta". Peces Barba ha admitido que sus declaraciones no fueron afortunadas.

"Me he equivocado. Yo no le daba ninguna importancia, no he valorado la sensibilidad en ese tema y lo siento muchísimo", ha subrayado. De esta forma se ha disculpado hoy este padre de la Constitución, después de sugerir ayer que quizás a España le "hubiera ido mejor" si se hubiera "quedado con los portugueses" y hubiera dejado "que se vayan los catalanes".

En esas declaraciones también se mostró optimista respecto a la unidad de España: "Estaremos en mejores condiciones que en otras épocas. No sé cuántas veces hubo que bombardear Barcelona (...) Creo que esta vez se resolverá sin necesidad de bombardear Barcelona".

Según ha señalado, al hacer esas consideraciones no entendió que "eso les podía molestar tanto", sobre todo teniendo en cuenta que su familia y él siempre han sido "muy amigos de los catalanes y de Cataluña".

No ha querido comentar, en cambio, el insulto de Joan Tardà, quien en su cuenta de Twitter ha escrito esta mañana: "Las palabras de Peces-Barba sobre los bombardeos de BCN (-Barcelona-) sólo pueden responder a maldad y, dicho en nombre de las víctimas, a ser un enorme hijo de puta". Tardà ha precisado luego que "no quería ofender a su madre".

"Lo lamento mucho -le ha respondido Peces Barba-, pero no me voy a poner a su altura, que haya llegado a ese extremo".