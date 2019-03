Patxi López: "ETA empieza a asumir que su fin es inevitable"

El comunicado hecho público hoy por ETA en el que la organización terrorista anuncia un alto el fuego permanente, de "carácter general" y "verificable internacionalmente", ha defraudado las expectativas de quienes esperaban que la banda proclamara su disolución o final definitivo.

En el comunicado, fechado el 8 de enero, ETA presenta su último alto el fuego como "compromiso firme" con "un proceso de solución definitivo y con el final de la confrontación armada". Hace un "llamamiento" además a las autoridades españolas y francesas a abandonar "para siempre las medidas represivas y la negación de Euskal Herria".

Un pronunciamiento, el octavo de la banda en los últimos doce meses, que, en palabras del vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no es una mala noticia, pero no es "la noticia" que esperaba la sociedad española porque no supone el "final" de ETA de manera "irreversible y definitiva".

El lehendakari, Patxi López, coincide con Rubalcaba en que el nuevo alto el fuego es insuficiente, aunque ha admitido, tras pedir "prudencia, responsabilidad y firmeza", que el comunicado que hoy ha difundido el diario Gara nos acerca más al final del terrorismo.

Esta vez han sido tres los etarras encapuchados y vestidos de marrón con guantes y txapela negra, los que han puesto en escena en en un vídeo el comunicado ETA, que cuenta con dos versiones, una en castellano, leída por un hombre, y otra en euskera, por una mujer. Diversas fuentes de la lucha antiterrorista consideran que la voz masculina podría pertenecer a David Pla, a quien se sitúa en la cúpula del 'aparato político' junto a Iratxe Sorzabal, que sería la voz "femenina" de la organización.

En el comunicado ETA afirma que "coincide" con la Declaración de Bruselas, firmada el pasado 29 de marzo por una veintena de personalidades internacionales, y con el Acuerdo de Gernika, suscrito en septiembre por EA, la izquierda abertzale y Aralar, que reclamaron ese alto el fuego unilateral, permanente y verificable internacionalmente.

El PP ha acogido esta declaración con escepticismo, ya que considera que sólo es una "pausa" en la actividad terrorista y ha advertido de que no admitirá que la banda imponga condiciones a la paz ni cualquier tipo de intervención de mediadores internacionales. Desde el PNV, su presidente, Iñigo Urkullu, cree que el texto de ETA no es el del "cese definitivo, que es lo que le exige la sociedad vasca", pero desea que "sea un paso hacia el comunicado final" de la organización terrorista.

Muy distinta ha sido, como era esperable, la reacción de la ilegalizada Batasuna que ve en el comunicado de ETA un "alcance histórico" que abre de forma clara e inequívoca la oportunidad de avanzar de forma irreversible hacia un marco de paz y soluciones democráticas". Los dirigentes de la izquierda abertzale Txelui Moreno y Marian Beitialarrangoitia, acompañados por los históricos de Batasuna Rufi Etxeberria y Miren Legorburu, han calificado de "valiente" la decisión "unilateral" de ETA que, a su juicio, responde a las demandas de la comunidad internacional y del Acuerdo de Gernika.

También el impulsor de la Declaración de Bruselas, el mediador surafricano Brian Currin, ha expresado su satisfacción por la "respuesta positiva" de ETA. Currin ha anunciado incluso que se cumplen las condiciones para crear el "Grupo Internacional de Contacto (GIC)" y para que sus miembros realicen, "tan pronto como sea posible", su primera visita al País Vasco.

Las víctimas han sido las que han reaccionado con mayor indignación al ver como ETA, con cincuenta años de actividad terrorista y 858 asesinatos a sus espaldas, no condena en ese comunicado toda su historia de terror ni hace ninguna referencia a los muertos que ha dejado en el camino. Las asociaciones de víctimas del terrorismo piden firmeza al Gobierno frente a lo que califican como una "treta electoral" y un "perverso engaño" de los terroristas para conseguir estar de nuevo en las instituciones democráticas.