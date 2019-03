Pascual Vives confirma que no será el abogado de la infanta Cristina tras su imputación

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha anunciado este jueves que no se encargará de la defensa de la Infanta Cristina tras su imputación en el caso Nóos.

"No creo que sea adecuado ser el abogado de la Infanta", ha declarado sin más a los periodistas a las puertas de su despacho, y ha dicho que no sabe si será la Casa Real la que pondrá a disposición de ella un abogado.

Al preguntársele si al Duque le preocupa más su propia imputación que la de ella o viceversa, se ha limitado a contestar: "No creo que sean comparables".

"He visto a ambos muy unidos contra la adversidad, de lo que pase ahora y pueda pasar en el futuro", ha dicho al planteársele cómo están los Duques, y considera que la Infanta está preocupada. Sin embargo, no ha querido hacer más declaraciones: "Como yo no soy el portavoz de la Infanta, no les puedo ni debo decirles nada más".

No ha querido responder si cree que la imputación de la Infanta es un triunfo para el también imputado Diego Torres, exmano derecha de Urdangarin en el Instituto Nóos; tampoco ha aclarado si prevé reunirse con los Duques --este miércoles, Pascual Vives estuvo dos horas en su casa tras saberse la imputación de Doña Cristina.