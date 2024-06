El Partido Popular pide un adelanto electoral tras los resultados electorales: "Solo hay un ganador"

Después de la celebración de las elecciones europeas, los resultados para el Partido Popular son claros. "Solo hay un ganador", dice Feijóo. En una reunión convocada por el líder popular en Génova, los barones del partido se han reunido para analizar los resultados de los comicios. Desde los populares insisten en que Sánchez no puede seguir al frente del Gobierno. Por eso le piden adelanto electoral.

Sin embargo, a pesar de los resultados, el PSOE se mantiene firme y no va a ceder a las presiones de la oposición. "Casi se lo podría decir en todas las lenguas cooficiales. No, no, de ninguna manera", dice la ministra de Educación, Pilar Alegría. No obstante, desde el PP son conscientes de que esta decisión de adelantar las elecciones generales no es decisión del PSOE, sino de los independentistas.

"Es una cuestión del independentismo. Serán las elecciones cuando el independentismo quiera, va a mantenerle mientras le sea útil pero con la publicación de la amnistía, visto lo visto, cada vez Sánchez es mas inútil para el independentismo", afirma Feijóo. Pero desde la visión socialista, Page lo tiene claro, y asegura que un adelanto electoral ahora tampoco arregla nada, aunque dice que no hay que "eternizar lo inviable".

La oposición lo tiene claro, el Gobierno está paralizado y Pedro Sánchez está en tiempo de descuento.

El socialista Emiliano García Page, en una entrevista en 13 TV ha valorado que los comicios europeos dejan sobre la mesa una reflexión que han de asumir todas las formaciones. "Casi todos tienen que hacer una reflexión, unos más que otros", y añade: "Lo que sería muy bueno es que los puentes que se han ido rompiendo en España empiecen a restablecerse".

Page que ha sido muy crítico con algunas de las medidas alcanzadas por el ejecutivo de Sánchez se ha dirigido a él de forma indirecta, sin nombrarle, para valorar que "es probable que una convocatoria electoral ahora mismo en caliente tampoco arregle nada porque están demasiadas espadas en alto y demasiadas heridas abiertas, pero desde luego lo que es evidente es que no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha culpado a Pedro Sánchez, de la irrupción con tres escaños en el Parlamento Europeo de la coalición de electores 'Se acabó la fiesta' liderada por Luis 'Alvise' Pérez Fernández, ha pedido al presidente "tomar nota de que su tiempo se ha acabado", si bien cree que se va a a "aferrar" al poder.

Dolors Montserrat también se pronunció en la misma línea: "EL PSOE lo que tiene que aceptar es su derrota electoral, donde no le apoya la sociedad, no le apoyan sus socios y por tanto está más débil que nunca y lo que tiene que hacer es convocar elecciones".

