Pajín asegura que el Gobierno está preparado para un adelanto electoral

Leire Pajín ha asegurado este lunes que el Gobierno está preparado tanto para agotar la legislatura como para anunciar la convocatoria anticipada de las elecciones generales. No obstante, ha recordado que la decisión la tiene que tomar el líder del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y que ya ha mostrado su deseo de acabar la legislatura.



"Tenemos un proyecto político hasta el final y es importante acabar las reformas que tienen que ver con la mejora de la economía en nuestro país y no sólo para el presente sino también para el futuro. Nosotros estamos a eso y si finalmente decidiéramos adelantar las elecciones también estaríamos preparados para eso", ha subrayado la ministra de Sanidad en una entrevista televisiva.



Dicho esto, Pajín ha destacado la necesidad de volver a "ilusionar" a la ciudadanía asegurándoles que aunque se ha pasado por un momento "muy duro", los socialistas han entendido el mensaje de las elecciones del 22 de mayo y que, por tanto, van a "renovar" sus políticas de cara al futuro. "Hay partido y lo que vamos a hacer es sudar la camiseta hasta el final del partido diciéndole a la grada que nos vamos a dejar la piel", ha enfatizado la ministra



Zapatero no aclara si habrá adelanto electoral

Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en que la situación económica obliga a que el Gobierno no pueda "pensar en ninguna otra cuestión" como un adelanto electoral y ha aclarado que los cambios en su gabinete anunciados "lo que significan es simplemente que el Gobierno sigue trabajando a pleno rendimiento".



En la rueda de prensa en la que ha anunciado quién sustituirá a Alfredo Pérez Rubalcaba, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que "la gran prioridad" para los próximos meses es cumplir un triple objetivo: mantener la estabilidad, ganar la recuperación económica y crear empleo.