Page pide al PSOE querellarse contra Leire Díez y "todos los que han abusado del partido"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido que el Partido Socialista debería querellarse contra la exmilitante Leire Díez y “todos los que han abusado” del partido para despejar cualquier tipo de duda sobre su actuación.

La Fiscalía ha acusado a Leire Díez de liderar una actuación contra la UCO y Anticorrupción. Ante estas noticias, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha comentado que, aunque no es quien para dar consejos, la mejor manera de actuar sería que el PSOE se convirtiera en acusación en el proceso. "Que fuéramos perjudicados y que por tanto denunciáramos a ella y a todos los que han abusado del Partido Socialista. Hayan sido los que hayan sido", ha añadido.

El presidente regional ha recordado que "probablemente los que más problemas le están ocasionando al PSOE son aquellos que fueron más premiados según qué hicieron en las primarias". Sobre Leire Díez ha señalado que es "un ejemplo muy evidente" y que su posición dentro del partido no se explica sin la influencia que tuvo en esos procesos internos.

García-Page ha dejado claro que no otorgará "ninguna credibilidad" a Leire Díez, ni por su comportamiento ni por lo que está diciendo. En sus declaraciones, ha afirmado: "Parto de la base de que si tengo que creer a alguien, desde luego no va a ser a ella".

El presidente socialista considera que la mejor forma de zanjar el asunto es que el PSOE se querelle y denuncie a Leire Díez, especialmente por haber afirmado que actuaba en nombre del presidente del Gobierno y del partido para realizar operaciones supuestamente criminales. Según García-Page, esto permitiría al partido ser parte perjudicada e interesarse directamente en el procedimiento.

Contexto político general

En relación a otros debates políticos, García-Page ha resaltado la importancia de la transparencia y la honradez dentro del PSOE y en la política española. Ha recordado que aunque cualquier debate es posible, no se debe abandonar la atención a asuntos fundamentales como la honestidad y la legalidad en la gestión del partido.

Sobre el caso Koldo y la financiación del PSOE, García-Page ha mostrado confianza en la honestidad de los dirigentes del partido y ha resaltado que "en un país como España hay que probar las denuncias y las fechorías" antes de asumir culpabilidades.

En cuanto a las críticas de Junts sobre el Gobierno, el presidente de Castilla-La Mancha ha subrayado que "el cambio realmente es el que ha operado en Cataluña, a mejor", destacando la recuperación económica y política desde la salida del Ejecutivo independentista.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.