Page: "Creo que solo conocemos un tercio de lo que hay detrás del caso Koldo"

El presidente de Castilla -La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido muy claro en una entrevista concedida al diario La Razón en cuanto a las investigaciones judiciales que acechan al partido socialista y en torno al presidente del Gobierno. "Solo conocemos un tercio de lo que hay detrás del caso Koldo", ha dicho, que no oculta su preocupación, mientras el ejecutivo intenta restar credibilidad. "Estamos ante un tema muy delicado y grave, en el que la valoración hay que hacerla después de conocer los hechos probados que dictamine un juez. En todo tipo de denuncias, siempre hay mucha hojarasca, y por eso, siempre hay que esperar a conocer los hechos probados", ha añadido.

En respuesta a la pregunta si esta regla no la aplicaban cuando las acusaciones de corrupción afectaban al PP, Page ha indicado que siempre hay que emitir juicio sobre hechos probados, aunque "es evidente que estamos ante un asunto que tiene detrás dos años de investigación y que su radio de afectación es mucho más amplio que el nombre de Aldama. Con lo que conocemos, puede que estemos solo al principio de una investigación que todavía puede dar mucho más de sí, porque hay teléfonos y mucha información que todavía no conocemos, por lo que lo más sensato es prudencia y distancia para saber juzgar bien de qué estamos hablando", ha manifestado.

En cuanto al exministro de Fomento, García-Page ha señalado que desconoce los motivos por los que se le cesó en un primer momento, pero, a su juicio, "dio la impresión de obedecer a alguna razón que iba más allá de la estricta oportunidad política. Con la decisión siguiente, la de colocarle en las listas, quiero creer que quienes optaron por ese camino no temían, en ningún caso, que pudiera aparecer nada de lo que ahora estamos conociendo. Si no, es incomprensible el movimiento", ha opinado.

Caso Begoña Gómez

Sobre la esposa del presidente del Gobierno, Page ha sido muy rotundo. "No comparto para nada la denuncia de que hay una campaña judicial. No me gusta en sí ese concepto. Es el mismo que emplearon los independentistas. Cada juez podrá tener la ideología que tenga, pero es muy grave acusar a un sistema, incluso a cada juez por separado, de que incurren en prevaricación. Me extraña también que se utilice esa argumentación cuando venimos de firmar un pacto con el PP sobre el Tribunal Constitucional y también en relación con el Consejo General del Poder Judicial. Y no hay que olvidar que este ciclo político comenzó gracias a una moción de censura que fue consecuencia de una muy dura sentencia del Tribunal Supremo contra el PP, y estamos hablando, básicamente, de los mismos jueces. No me gustan los ataques personales, ni a nuestras familias ni a nuestros entornos. Todos estamos expuestos a un pleito, a una denuncia y a que se investigue nuestra actuación como ciudadanos, ya no digo como responsables públicos, pero personalmente siento la necesidad de de dejar claro, en relación con Begoña Gómez, que deseo que se pueda defender de todas las mentiras. Lo importante son los hechos probados", ha concluido.

La militancia debe tener voto, pero debe haber debate orgánico

Sobre el tema del exsecretario del PSOE de Madrid, Juan Lobato, el presidente castellanomanchego ha dicho que le falta información sobre lo sucedido en las 24 horas que pasaron desde que Lobato dijo que había decidido seguir en el cargo y cuando después anunció su dimisión. Ahora bien, considera que él estaba acostumbrado a tener encima la presión de la dirección, por lo que supone que lo que más le ha podido afectar es ver que pedía apoyos entre la base. "Creo que le debió condicionar más la opinión de la base que de la dirección. Dicho esto, me parece que es una persona honesta y de mucha valía política", ha opinado.

Y en cuanto al Congreso Federal de Sevilla, Page cree que las primarias llegaron sin debate, de una manera muy poco reflexionada y en un momento en el que se imponía una ola brutal de populismo que afectó tanto a los socialistas como a los populares. "Habrá que esperar a que entremos en una época valle, más serena, para poder reflexionar bien sobre sus consecuencias en el funcionamiento interno de los partidos. La militancia debe tener voz, pero también debe haber debate orgánico y debe escucharse a quienes ocupan responsabilidades orgánicas", ha concluido.

