Pablo Iglesias "Tengo clarísimo que la opción de la unilateralidad está descartada, no por principios sino por correlación de fuerzas"

Lejos parece haber quedado ese afilado cruce de declaraciones a los que PSOE y Unidos Podemos nos tenían acostumbrados. Tras la moción de censura el señor Sánchez ya no forma parte de la casta y se ha convertido en Pedro y el señor Iglesias no es un populista sino Pablo.

El líder de Podemos ha tomado ' un café cons Susanna' y con un tono muy conciliador ha hablado tanto de su visita con Quim Torra, como con los 'Jordis' en prisión. Ante la observación de Susanna de que parece estarse dedicando a allanar el camino al presidente del Gobierno, Iglesias ha reconocido que informa "de cada paso que doy al presidente y le doy mi opinión sobre lo que tendríamos que hacer".

Pablo Iglesias ha asegurado que se están "esforzando mucho para tratar de ser útiles" y defiende que "en España el bipartidismo terminó. Encontrar mayorías implica que muchos actores políticos se puedan complementar".

Pedro Sánchez se estrenó este jueves en Bruselas en su primer Consejo Europeo y aunque a la salida reconoció que el conseguido "no era el mejor acuerdo" salió satisfecho. Desde Podemos comparten esta postura y avisan de que vamos a seguir empujando y presionando para que nuestro país sea lo contrario de lo que está haciendo Italia".

"La imagen del 'Aquarius' tiene que ser la imagen de España, una España solidaria en la que ninguna fuerza política saludó la victoria de Trump, un país en el que los discursos racistas no han podido entrar".

Frente a los que lanzan el mensaje disuasorio del efecto llamada Iglesias rechaza dicho argumento. "No es verdad que haya un efecto llamada " y advierte de que "hay una cosa que todas las personas tienen que saber: alguien va a tener que pagar las pensiones del futuro. Necesitamos que vengan jóvenes a nuestro país a trabajar con nosotros, necesitamos a los migrantes para que trabajen con nosotros. Hay que decir que esas personas son ciudadanos como los demás, necesitamos que trabajen con nosotros, pero no hacinados, no sometidos. Que qe puedan trabajar en condiciones dignas porque los necesitamos. No habrá pensiones en el futuro si no vienen migrantes a trabajar con nosotros".

Preguntado por qué está tan seguro de que el Govern ha abandonado la unilateralidad, Iglesias ha contestado: "Me consta que es así porque el gobierno catalán es perfectamente consciente de la correlación de fuerzas y de lo que ha ocurrido en los últimos meses". En insistió: "Yo tengo clarísimo que la opción de la unilateralidad está descartada, no por principios sino por correlación de fuerzas."

También sobre Cataluña y el previsible traslado de los líderes del 'procés' encarcelados a prisiones catalanas, Iglesias ha valorado que es "algo humanitario muy importante" aunque ha apostillado que a su juicio "habría que superar la situación de excepcionalidad y estas personas no tendrían que estar en prisión, pero creo que es un avance notable que se les pueda acercar a cárceles catalanas y cumplir uno de los principios básicos que es que las penas privativas de libertad nunca pueden ir contra las familias".

Sobre la discusión que han protagonizado Quim Torra y Pedro Morenés, Iglesias considera que "no ayuda ni a la imagen de España ni de Cataluña".

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez tuvieron una reunión secreta en Moncloa, Iglesias ha explicado que "fue lo que determinó el presidente. Él creía que íbamos a hablar mucho más tranquilos si no hay presión mediática sobre este día y luego ya lo comunicamos, y cuando a uno lo invitan a La Moncloa asume los términos en los que el presidente le invita". Además, Iglesias ha dicho que tuvieron "una reunión muy cordial, creo que empezó una senda de entendimiento que está siendo muy positiva".

Aquí puedes ver la entrevista completa: