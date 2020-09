Pablo Iglesias afirma que el Gobierno tiene la obligación de conseguir el 'sí' del PNV, ERC, EH Bildu, Más Madrid y Compromís

Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno, analiza las complejas negociaciones que está llegando el Gobierno con las distintas formaciones para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado. Unos presupuestos que no se van a ejecutar en un contexto ordinario, están marcados por una crisis sanitaria y por los efectos económicos y sociales de una pandemia por coronavirus. Los presupuestos que se aprueben tienen que conllevar la ejecución de los fondos comprometidos por Bruselas.

En opinión de Pablo Iglesias, expresada en una entrevista concedida a diario Público, en la negociación de presupuestos, "además de una aritmética viable, tiene que haber una política viable. Aritméticamente, el PSOE, Unidas Podemos y Vox suman diputados suficientes para dar mucha estabilidad a la legislatura, pero eso es políticamente inviable. Parece poco serio y coherente que el bloque de gobernabilidad de la derecha, que quien gobierna con PP y Vox, como Cs, se pueda poner de acuerdo con un Gobierno de coalición de izquierdas. La base de este Ejecutivo no es solamente que estemos dos formaciones políticas, sino que es un programa que acordamos, firmamos y al que costó mucho llegar. A partir de ahí, el trabajo va a ser enormemente difícil, porque yo soy consciente de que lograr el apoyo de todas las fuerzas políticas que vamos a necesitar para sacar adelante los presupuestos no va a ser fácil. No va a ser fácil con ERC, pero tampoco va a ser fácil con las fuerzas políticas que tienen menos escaños porque legítimamente van a plantear sus reivindicaciones. No va a ser fácil lograr un acuerdo con el PNV, que algunos dan por hecho, porque el PNV es un negociador muy duro y muy árido. No va a ser fácil con EH Bildu ni con otros actores de carácter progresista y con reivindicaciones para sus territorios. Pero tenemos solamente 155 diputados y, perdonen la expresión informal, nos lo vamos a tener que currar mucho".

Iglesias afirma que considera que "todo el mundo entiende, pues, que donde vamos a encontrar más apoyos para estos presupuestos en las fuerzas políticas de izquierdas y que comprenden lo que significa la plurinacionalidad de nuestro Estado. Con quien gobierna con Vox, con quien está blanqueando a la ultraderecha, creo que es muy, muy difícil, aunque a algunos les pudiera gustar".

Metodología para los presupuestos

Pablo Iglesias considera que la metodología acordada para la negociación de los presupuestos es clara. Afirma que, una vez que Pedro Sánchez y él presenten el documento, comenzarán las negociaciones oficiales. Como ya se anunción, La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, serán los encargados del proceso de negociación. Iglesias recuerda el orden de negociación que se seguirá: los que apoyaron, los que se abstuvieron y los que votaron que no en la investidura.

"Este Gobierno tiene la obligación de conseguir el sí del PNV, de ERC, de EH Bildu, de Más Madrid y Compromís, así como de otros grupos que van a armar la mayoría. Y ojo, porque en las últimas declaraciones tanto ERC como Bildu aseguran que para hacer unos presupuestos generales de izquierdas, "estamos disponibles". Vamos a hablar y vamos a negociar e, insisto, no va a ser fácil", afirma.

Sobre la negociación de los presupuestos con formaciones catalanas, Iglesias cree que "en Cataluña, el propio contexto de las elecciones hace que vaya a ser mucho más complicado, pero allí hay que hablar con todos; con Junts, pero también con esos representantes políticos que quieren armar otro espacio y que tienen toda la legitimidad para estar en las negociaciones. Hay que hablar con todos, buscar elementos de acuerdo y explicar que éste es un contexto sin precedentes, con unos desafíos históricos para España, pero también para Cataluña y para Euskadi".

Pablo Iglesias destaca que España vive un momento sin precedentes también "para un país que se ve a sí mismo en la diversidad, en una proyección hacia el futuro que creo que va en una dirección republicana, en el sentido de construir un Estado que sea mucho más integrador porque respeta y cuida la diferencia".