Pablo Casado defiende la legalidad de su máster: "Yo no era nadie, y no hubiera pedido privilegios porque no necesitaba este título"

El Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado en una entrevista en Espejo Público que puede demostrar que realizó el Máster en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos en 2008 y señala que abre las puertas de su despacho a todos los periodistas para que puedan ver las calificaciones, las matrículas, los trabajos de investigación e incluso el tríptico del curso, que "deja muy claro que la estructura es de los antiguos cursos de doctorado es un máster finalista que permite el acceso a los cursos de doctorado".

Casado matiza que lo que él hizo fue un acceso a la investigación que finalmente no acabó pero asegura que "afortunadamente" ha guardado todo.

El diputado popular señala además que respeta la labor periodística y la investigación que pueda hacer la URJC, pero cree que también tiene que defender su honorabilidad y por ello publicó en sus redes sociales una imagen de su 'intranet'.

Preguntado sobre cómo no se puede acordar sobre si fue o no a clase, Casado explica que esto sucedió hace diez años y que para entonces tenía cuatro posgrados y dos carreras y que lo que indicó al periodista que publicó esta información es que no tenía tiempo de responder y que podrían hablar más el lunes siguiente. "No le di más información y en ese sentido no se debe informar así".

"Yo no tengo reparo en decir que hice lo que se me pidió y que en estos máster lo que primaba era la investigación", explica Casado, que subraya que en el folleto del curso se "especifica que se prima la investigación y hasta se hace la traducción de créditos antiguos a créditos europeos, que aseguran que cada diez horas lectivas equivalen a entre 25 y 30 horas de investigación".

"Yo no era nadie, era absolutamente anónimo"

Pablo Casado señala además que se matriculó "sin conocer a nadie del departamento" y que se matriculó en la URJC porque ya había estado allí antes, además subraya que simplemente buscaba "el curso de acceso al doctorado".

Además, Casado señala que es imposible que tuviera un trato de favor porque "yo no era nadie, era absolutamente anónimo y si algo se ha hecho, si a mí se me ofertó algo más, es algo que tendrá que decir la universidad".

El diputado popular explica que tiene todos los créditos conseguidos, las calificaciones y trabajos para que todo el mundo los pueda ver e insiste: "Yo no era nadie, y no hubiera pedido privilegios porque no necesitaba este título".

Respecto a las explicaciones ofrecidas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Casado explica que se lleva mucha semanas hablando del tema y considera que es bueno dar explicaciones, pero no quiere hacer comparaciones entre ambos casos porque "no es el mismo máster y ni si quiera lo es la legislación que lo regula".

Preguntado sobre si Cifuentes debería abandonar su puesto, tal y como pedía Ciudadanos, Casado asegura no ser "nadie para decir nada".

Casado muestra la documentación de su máster, que hizo para un doctorado

El vicesecretario de Comunicación del PP ha presentado toda la documentación sobre su máster de la Universidad Rey Juan Carlos, que según ha explicado hizo en 2008 no por el título en sí mismo sino porque quería acceder al doctorado y entonces se requería.

Casado ha mostrado los papeles sobre la inscripción y el pago fraccionado de la matrícula, así como la solicitud y aceptación de convalidaciones.

En su caso pudo convalidar dos tercios de los créditos y sólo tuvo que obtener veinte.

El dirigente popular ha confirmado que no tuvo que asistir a clase y que esos veinte créditos los logró mediante cuatro trabajos -uno de ellos similar a lo que sería un trabajo de fin de máster-, pero ha recalcado que fue el director de este programa, Enrique Álvarez Conde, quien le explicó cómo debía organizar sus estudios y le confirmó que podía hacerlo así.

Pablo Casado ha recalcado que su máster es distinto al de Cifuentes, porque en su caso se trataba del curso puente para acceder al doctorado -que después no hizo porque, ha apuntado, no tenía tiempo- y no tenía un carácter finalista como el de la presidenta autonómica.