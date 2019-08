El líder del PP, Pablo Casado, ha atribuido este miércoles a una "estrategia electoral" el "portazo" que cree que ha dado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la propuesta planteada por Unidas Podemos para conformar un Ejecutivo de coalición.

En declaraciones durante su visita a los municipios afectados por el incendio forestal que afecta a Gran Canaria, ha reclamado a Sánchez que "si quiere ir a elecciones que lo diga", aunque le ha advertido de que esto "tendrá su reflejo en las urnas".

Para Casado la posición del Gobierno del PSOE durante las negociaciones "no ha sido sincera" porque ha "mentido" en las cifras de las posibles coaliciones, y debe de explicar "por qué lo que es válido en seis autonomías", en las que los socialistas han pactado con Unidas Podemos, no lo es a nivel nacional. "No es que yo esté blanqueando un Gobierno con Podemos", ha puntualizado, sino que no entiende por qué el PSOE puede pactar para conseguir la presidencia de Baleares para Francina Armengol o de la Comunitat Valenciana para Ximo Puig, y no puede admitir que haya un ministerio para Unidas Podemos.

Casado ha insistido en que su partido nunca ha contemplado la abstención para facilitar una investidura de Sánchez, a quien le ha dicho que no puede hacer responsable a otros partidos de ir a unas nuevas elecciones, sobre todo al PP que le ha ofrecido once pactos de Estado.

Respecto a la nueva oferta presentada por la formación que lidera Pablo Iglesias, que ha recibido una "desairada respuesta" del PSOE, según Casado, le parece basada en "recetas suicidas" para la recuperación económica, por lo que si Sánchez la rechaza debe "renegar" también del proyecto de presupuestos que habían pactado.

Casado, que ha visitado la zona afectada por el incendio en Gran Canaria un día antes de que lo haga el propio Pedro Sánchez, ha asegurado que se "alegra" de que vaya mañana, pero ha pedido que siga o no de vacaciones debe de dar explicaciones no solo sobre los incendios sino sobre la cuestión territorial.

En este sentido, ha pedido que el presidente responda a las declaraciones de ayer del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien manifestó que "volverían a dar un golpe a la legalidad", según Casado, y explicar por qué ha pactado con los independentistas en la Diputación de Barcelona o en Badalona. También ha criticado que el Gobierno sea "triunfalista" sobre la situación de la economía y hable de "buena salud" cuando, por el contrario, hay "síntomas de enfermedad" como el incremento de la deuda pública conocido hoy, que hacen pensar en una recesión si no se toman medidas, ha advertido.