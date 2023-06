La OTAN excluye de una reunión con la industria de Defensa a empresas españolas y Margarita Robles se planta

La OTAN ha dejado fuera a las empresas españolas de una reunión con representantes de la industria de Defensa europea y norteamericana. La cita tendrá lugar este jueves y viernes en Bruselas y en ella no participará la ministra del ramo, Margarita Robles. El motivo de su ausencia tiene que ver con cómo la Alianza Atlántica ha realizado el proceso de selección.

El organismo militar ha decidido no incluir a empresas españolas en los planes de producción armamentística euroatlántica. Fuentes de Moncloa aseguran que este encuentro es "poco inclusivo" y que no cambiarán de posición si el equipo del secretario general, Jens Stoltenberg, no rectifica.

Este jueves Robles ha defendido la industria de defensa española, que "no tiene nada que envidiar" a la de otros países. A pesar de ello, ha advertido que "no podemos bajar la guardia" y que hay que seguir apostando por este sector, especialmente en un contexto como el actual marcado por la invasión rusa de Ucrania. "Invertir en defensa, digámoslo claramente y sin complejos, es invertir en paz", ha manifestado.

Preparar militarmente a los aliados

Lo cierto es que España no es el único aliado descartado del encuentro, al que solamente asistirán empresas de 18 países miembros de la OTAN. Sobre el asunto Stoltenberg ha defendido que la reunión de este jueves tiene un formato reducido. "Varios aliados no están representados, pero es como tiene que ser esta reunión porque es un evento pequeño y hay tanto empresas grandes como pequeñas. Es uno entre otros eventos y hay distintos aliados cuyos sectores de Defensa no están representados", ha explicado el jefe político de la OTAN.

En esta cita la OTAN propondrá un plan para compras conjuntas de armamento militar dotado de 1.000 millones con el que los aliados "mejoren la capacidad de firmar pedidos a largo plazo". Dicho plan tiene como objetivo aumentar la producción de munición de artillería de 155 milímetros de aquí a finales de año, algo parecido a lo planteado por la UE hace unas semanas.

Al respecto, la Comisión Europea ha señalado que "la masiva entrega de armas a Ucrania ha llevado a una carencia de capacidades en Europa", y que por ello son necesarios planes para preparar militarmente a los países del Viejo Continente.