Ortega Smith acusa a Sánchez de "arrodillarse ante los golpistas"

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha calificado de inadmisible que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, haya pactado con ERC para revalidar su cargo y ha considerado que se arrodilla así ante "auténticos golpistas" que pretenden romper España.

Smith ha hecho estas consideraciones a preguntas de los periodistas durante un acto en Granada, donde ha participado en la conmemoración de la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos. El acuerdo de ERC y PSOE para la investidura de Pedro Sánchez recoge que los pactos que salgan de la mesa de negociación entre el Gobierno y la Generalitat se someterán a una consulta para que la ciudadanía de Cataluña los avale o rechace, algo que para Ortega Smith supone que se "pisotee la soberanía nacional de todos los españoles". Ha apuntado además que este paso de Sánchez, "la mayor traición de un Gobierno que se dice de España", le ha hecho ponerse de rodillas ante quienes ha considerado "auténticos golpistas".

Ortega Smith ha afeado a Sánchez que se rinda ante quienes quieren romper España y le ha reprochado que lo haga, "no por un plato de lentejas sino por vanidad". "Ha claudicado ante quienes quieren dar un golpe de Estado, romper la unidad de España y poner condiciones como por ejemplo la expulsión de la Guardia Civil de Navarra", ha dicho el dirigente de Vox. "La unidad de España no se vota, la unidad de España no se negocia, la unidad de España únicamente se defiende", ha apuntado Ortega Smith, que ha dicho que la consulta no gusta ni a los votantes de su partido ni al resto de españoles.

A preguntas de los periodistas también ha criticado la fecha elegida para la investidura y ha interpretado que el PSOE busca así despreciar las tradiciones.

El PP ve a Sánchez un "fraude electoral" por incumplir promesas y dice que "no habrá referéndum ni independencia"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García, ha afirmado con rotundidad que los populares pararán "con todos los medios a su alcance" cualquier intento de referéndum e independencia de Cataluña, porque el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "está al servicio de la ley" y con la ley, advierte, "no se negocia".

En una rueda de prensa en la sede del PP murciano, García Egea ha asegurado que el jefe del Ejecutivo "es un fraude electoral" al "incumplir" su programa electoral y ha denunciado el acuerdo que ha sellado con ERC, PNV y Podemos para ser investido presidente.

El 'número dos' del PP ha indicado que el pacto con ERC "es preocupante, bochornoso, sin precedentes", ya que todo lo que los independentistas quieren Sánchez "lo está asumiendo". Por eso, ha subrayado que el PP estará "muy vigilante porque Pedro Sánchez ha pasado de pedir en un debate que se castigue la convocatoria ilegal de un referéndum a pactar él mismo un referéndum".