Orozco sobre José Blanco: "Siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno"

El vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, comentó a un amigo, después de conseguir entrevistarse con el alcalde de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) supuestamente gracias a la mediación del exministro de Fomento José Blanco: "Siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país".

Así consta en la transcripción de una conversación intervenida por Vigilancia Aduanera que Orozco mantuvo con una persona no identificada el 10 de febrero de 2011 y que figura en el sumario de la "operación Campeón" que instruye la juez de Lugo Estela San José.

"Ayer estuve con el alcalde de Sant Boi, en el aeropuerto de Barcelona, que es donde estamos haciendo la nave (...) Y me puso en la cita: nos han dado todo tipo de facilidades, eh... bueno, siempre es bueno tener un amigo en el Gobierno de tu país", dice Orozco. En una conversación con Blanco mantenida el 30 de diciembre anterior, el empresario había preguntado al exministro cómo podía entrar en contacto con el alcalde socialista de Sant Boi, Jaume Bosch, ya que estaba interesado en instalar una planta en esa localidad. Orozco dice que ya ha firmado el contrato y que el proyecto supondrá la creación de 400 puestos de trabajo, pero que los técnicos de Sant Boi le están "volviendo tarumba".

"¿El alcalde es nuestro?", pregunta Blanco, que después de recibir la confirmación de que Bosch pertenece al PSC se compromete a concertar una cita para Orozco: "Te hago una gestión y te recibe (...) No hay ningún problema". Cuando el 10 de febrero del año siguiente habla con su amigo, identificado por Vigilancia Aduanera solo como "uno", el empresario le cuenta que a veces se reúne con Blanco, pero que procura no quedar con él "en ningún sitio de... así pues... notorio, donde se nos pueda ver". "Entonces siempre quedamos en lugares de poco tránsito (...) Y él me va arreglando cosas", añade Orozco.