Oriol Pujol responde a Montoro: "Quieren imponer una reducción del déficit inviable"

El secretario general de CDC, Oriol Pujol, ha afirmado Rajoy que el Gobierno de Mariano Rajoy pretende imponer a Cataluña una reducción del déficit inviable y se ha comprometido a combatir la "asfixia económica y cultural" con que, en su opinión, el PP somete "sin contemplaciones" a Cataluña.

Pujol ha hecho estas afirmaciones en su intervención en la clausura de la Jornada Municipalista de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), el mismo día que el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha supeditado el apoyo republicano a los presupuestos de la Generalitat a que el gobierno de Artur Mas culpe de los recortes en Cataluña al ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según ha informado CDC en un comunicado, en su intervención Pujol ha apuntado que el esfuerzo que plantea el Gobierno central para que Cataluña reduzaca un 0,7% el déficit es "inviable". "Hasta hoy hemos hecho un esfuerzo titánico, en dos años hemos rebajado dos puntos el déficit, y ahora nos imponen un nuevo esfuerzo que es inviable", ha denunciado.

Según los datos facilitados por Oriol Pujol, la reducción del déficit que planea el Gobierno central supondría en la práctica "suprimir en Cataluña 104 municipios, como el de Molins de Rei, que tiene 25.000 habitantes".

Ante esta situación, Oriol Pujol ha denunciado que el PP está "cada vez más aislado" y se ha convertido en "el partido del no al diálogo, del no a la comprensión de las necesidades de Cataluña y en cómplice y artífice del expolio fiscal". "No perderemos el tiempo con guerras con el PP porque nos distraeríamos de lo esencial", ha apuntado Pujol, que no obstante ha anunciado que combatirán "la asfixia económica y cultural que (desde el PP) ejercen sin contemplaciones"