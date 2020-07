ERC apoyará los presupuestos si Mas culpa a Rajoy de los recortes

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha vinculado el apoyo de su partido a los presupuestos de la Generalitat a que el ejecutivo de Artur Mas culpe de los recortes en Cataluña al Gobierno de Mariano Rajoy.

En su intervención ante el Consell Nacional de ERC, Junqueras no ha querido avanzar si su partido acabará apoyando o no los presupuestos que presente en el Parlament el gobierno de CiU, aunque ha advertido de que Cataluña se enfrentaría a unas elecciones anticipadas si no hubiese acuerdo.

En cualquier caso, Junqueras ha considerado "evidente" que "cualquier compromiso" por parte de ERC en materia presupuestaria irá "asociado de forma indefectible" a la exigencia al gobierno catalán de que explique "tantas veces como haga falta y tan bien como pueda" que los recortes que sufre Cataluña son culpa del Gobierno central.

Quiere que se aclare que la disposición presupuestaria no corresponde a la Generalitat

Junqueras, que ha reconocido que los presupuestos serán "muy duros", ha recriminado al gobierno de Artur Mas que haya permitido de forma "inexplicable" que la percepción social sea que es el gobierno catalán el que determina la cantidad total de su presupuesto, ya que considera que no es verdad y además es "contraproducente" para obtener consensos sociales.

En opinión del líder de ERC, el Gobierno central somete a Cataluña a un "expolio" económico, situación que además se ve agravada porque los impuestos de Cataluña se recogen en Madrid y la capacidad de endeudamiento de Cataluña se decide desde el Gobierno central.

"Quien decide el tamaño, la cantidad y la extensión del presupuesto de Cataluña no es el gobierno de la Generalitat, porque no puede emitir billetes, ni cobrar impuestos ni endeudarse", ha señalado Junqueras, que ha insistido en que la cantidad de dinero que se fijará en los presupuestos de Cataluña la decidirá el ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según el líder republicano, esta situación provocará unas "consecuencias terribles" para la sociedad catalana, ya que "faltarán muchos recursos para muchas cosas que son muy importantes". Por este motivo, considera "muy importante" que desde el gobierno catalán se explique que el "núcleo de la disposición presupuestaria" no corresponde a la Generalitat, sino al Gobierno central.