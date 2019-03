Chacón y Rubalcaba se enfrentarán por la Secretaría General del PSOE

La exministra Carme Chacón ha despejado la incógnita y ha anunciado que presentará finalmente su candidatura para liderar el PSOE porque quiere "levantar ya" al partido, "sin transiciones ni interregnos", y para ello se medirá en el 38 congreso federal a Alfredo Pérez Rubalcaba. Aunque la presentación oficial de la candidatura será el próximo sábado en Olula del Río (Almería), el pueblo natal de su padre, Chacón ha confirmado el anuncio esta tarde en la sede de UGT en Valencia, en un acto de la plataforma "Mucho PSOE por hacer", donde ha asegurado estar "lista" para "encabezar un proyecto nuevo en el socialismo español".

Por su parte, el otro aspirante a la secretaria general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba evitaba pronunciarse sobre la candidatura de la exministra de Defensa. Rubalcaba ha estado en Gijón donde ha mantenido un encuentro con decenas de militantes socialistas de Asturias.

Con respecto a la lucha por la dirección del partido, Rubalcaba ha asegurado que cuantas "más candidaturas haya mejor" y ha remarcado: "No me preocupa, lo que si creo es que debemos combinar estos debates congresuales con nuestra labor en la oposición, porque el Gobierno ha empezado a hacer cosas". Rubalcaba ha incidido en que será una campaña de debate y de ideas, "en la que no hay que dar bazas al adversario" -en referencia al Partido Popular-. "Por tanto, de mi no va a salir nada que pueda ser utilizado nunca contra mi partido, ni contra ninguno de sus militantes".