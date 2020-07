El obispo de Alcalá dice que existe un plan mundial para disminuir la población

El obispo de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Reig Pla, ha acusado a universidades, partidos políticos, sindicatos, a la ONU, la UNESCO, y a algunas ONG de grandes grupos internacionales de financiar proyectos para que disminuya la población en el mundo y reducir así el número de "comensales" sentados a la mesa.

"Lo dice el Papa Juan Pablo II en la Evangelium Vitae. Hay organizaciones internacionales, comenzando por la ONU, continuando por la UNESCO, por el Banco Mundial, por la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), que con maquillaje del lenguaje están haciendo un proyecto, el Papa insiste, científicamente pensado y técnicamente muy estructurado, de manera que están haciendo que no aumente la población, porque ese es el gran proyecto de todo ese complejo internacional, disminuir los comensales, que no haya más en la mesa", ha subrayado en una entrevista a una cadena de televisión.

En esa "alianza", según indica, entran "derecha, izquierda, centro, partidos políticos, sindicatos, universidades y cultura" porque, a su juicio, todo viene del paradigma que nació "en la revolución sexual" y que ha continuado con "la revolución antropológica que quiere cambiar la naturaleza de la persona y el ser de las cosas".

"Hay grandes poderosos que financian todos estos proyectos, podríamos nombrar a todos, eso esta muy estudiado. Por tanto, no podemos ir ingenuamente ante una batalla que está con muchos dólares pagada, con muchas ONG que son servidores de los grandes grupos internacionales, que están intentando frenar la población en Africa, Asia, pero al final ganando la mentalidad de las personas", ha añadido.

Concretamente, sobre el caso español, ha señalado que no derogar la Ley del aborto es "una verdadera barbaridad, una barbarie" y ha destacado que la "cultura de la muerte" tiene "aliados en todas partes": sindicatos --de los que ha dicho que no hay ninguno que no esté a favor del aborto--, los partidos políticos, los mismos medios de comunicación --que, según ha precisado, incluso lo están propagando, salvo honrosas excepciones--.

Todos ellos, según ha precisado, hacen que "muchas veces" la mujer se vea "abocada al aborto" pero "dentro de un sistema que, como dice el Papa en la Evangelium Vitae, no es ocasional sino que está científicamente pensado y sistemáticamente establecido como una conjura contra la vida donde están aliados todos".

Además, ha apuntado que "son 17 entre leyes y decretos" los que han ido "contra la vida, el matrimonio y la familia". España, según ha explicado, ha cambiado a través de los "grandes programas del paradigma cultural que nace con la revolución sexual y antropológica" y que, a su juicio, "se ha asentado en el Gobierno".

No obstante, ha puntualizado que detrás de los cambios jurídicos que se han producido en España, no está una persona, no es el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sino que hay "todo un gran aparato" y "programas internacionales que han sido propiciados desde la ONU hasta el Parlamento Europeo".