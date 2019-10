Poco de precampaña y mucho de campaña de manual tiene la gira por media España en la que ya están casi todos los candidatos. Casado prometía medidas por la sequía, por eso Sánchez también lanzaba un guante a los agricultores del sur: "Reduciremos el número de peonadas para acceder al subsidio agrario". Es el debate de lo concreto, que a un mes de las elecciones, comparte protagonismo a la fuerza con los mensajes de siempre. Allá donde vayan, Sánchez habla de bloqueo, Casado de alternativa. Al candidato socialista le recuerdan que con Rivera no, y el líder de Cs, antes de irse de cañas, borra líneas rojas: "Igual hay que ir a lo que nos une, no a lo que nos separa". Por eso no le encaja el mensaje de Juan Carlos Girauta, descalificando de todas las formas posibles a los socialistas catalanes por no apoyar la moción contra Torra.

Podemos marca el suyo, el mensaje es: "Si Podemos no está fuerte el PSOE se va con la derecha", dice Irene Montero en espejo Público. Han aprendido a no confiar en Sánchez, o como ellos lo llaman en su nueva campaña que han lanzado en redes, "verdades incómodas" para intentar recuperar al votante perdido.