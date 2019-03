La nueva Batasuna “rechaza la violencia” de ETA

La izquierda abertzale "rechaza y se opone al uso de la violencia", lo que "incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones", ha dicho su dirigente Rufi Etxeberria.



En la presentación del nuevo partido de la izquierda abertzale en Bilbao, Etxeberria ha sido el primero en hablar, asegurando que su apuesta por las vías democráticas "no tiene marcha atrás"; tras su intervención, Iñigo Iruin ha desgranado el contenido jurídico de los estatutos.



Etxeberria ha señalado que "de forma explícita el nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale ni justifica ni ampara el uso de la violencia, cualquiera que sea el origen o naturaleza de la misma".



"En consecuencia, -ha añadido- rechaza el uso de cualquier tipo de violencia, coacción o connivencia política u organizativa con organizaciones que la utilicen para obtener fines u objetivos políticos".



El dirigente de la izquierda abertzale ha señalado que "rechazo explícito de la violencia y no connivencia de ninguna naturaleza con la misma son consecuencias directas de nuestra apuesta por vías exclusivamente políticas y democráticas".



Etxeberria también ha recalcado que la nueva marca de la izquierda abertzale tiene "total autonomía y soberanía" y que, por ello, rechaza "cualquier tipo de subordinación o dependencia". Ha subrayado que el nuevo partido será "claro en sus principios y compromisos" para cumplir la Ley de Partidos, que sus estatutos no son "un regate en corto a la normativa legal" y que en ellos "no hay escapismos literarios sino un paso determinante, coherente y de no retorno".



Ha explicado que el nuevo proyecto de la izquierda abertzale es fruto de "un reflexión con muchos activos y pasivos", tras la cual, se apuesta por "un proceso democrático que cierre un ciclo de confrontación violenta", se aboga por la acumulación de fuerzas independentistas y se crea un nuevo partido que sea un "punto de inflexión".