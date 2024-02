Noticias de hoy, domingo 11 de febrero de 2024

El asesinato de dos guardias civiles en Barbate, entre las noticias más destacadas de este domingo, 11 de febrero de 2024.

La viuda de uno de los guardias civiles de Barbate rechaza a Marlaska

La viuda de David Pérez Carracedo, uno de los guardias civiles muertos tras ser arrollados por una narcolancha en Barbate, se ha negado durante la capilla ardiente a que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fuera quien colocase una medalla en el féretro de su marido. Según han informado varios asistentes, el ministro se ha acercado a recoger la medalla que portaba un agente de la guardia civil para colocarla en el féretro, en ese momento, la viuda ha mostrado su disconformidad con que fuera el ministro el que realizase este acto alegando que su marido "no hubiera querido esto".

Feijóo rechaza la amnistía y asegura que "no se da ninguna condición"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que su formación "sigue diciendo no a cualquier amnistía porque es ilegal ". En declaraciones a medios en Ferrol, el líder de los populares ha asegurado que con él "el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto", porque "no se da ninguna condición" para concederlo.

Varios heridos, dos en estado crítico, tras un accidente en PortAventura

Grave accidente en el parque de atracciones de PortAventura, en Salou, después de que uno de los vagones de una montaña rusa sufriera un imprevisto. Al menos 14 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado crítico. Los hechos se han producido después de que el viento provocara la caída de un árbol sobre varias personas que se encontraban en la montaña rusa de la atracción Tomahawk. Según la organización de PortAventura, algunas de las ramas han impactado en el vagón de la atracción.