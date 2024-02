Feijóo rechaza la amnistía y asegura que "no se da ninguna condición" para conceder indultos

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reiterado que su formación "sigue diciendo no a cualquier amnistía porque es ilegal". En declaraciones a medios en Ferrol, el líder de los populares ha asegurado que con él "el independentismo no puede contar para cualquier tipo de indulto", porque "no se da ninguna condición" para concederlo.

El dirigente gallego ha indicado "a todos los españoles" que el PP tiene "muy claro" lo que defiende: "Vamos a seguir defendiendo la igualdad de los ciudadanos y no tenemos ninguna duda ni la hemos tenido".

Este sábado, se conoció que la dirección nacional del Partido Popular (PP) estudió la legalidad de la ley de amnistía cuando abordó con Junts la constitución de la Mesa del Congreso y la investidura de Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, el líder nacional del PP ha apuntado al Gobierno central, que quiere "embarrar la campaña" para las elecciones del próximo domingo, 18 de febrero.

"Lo hacen siempre que hay campaña", ha aseverado, para seguidamente recordar lo que ocurrió en 2021, cuando a pocos días de las elecciones en la Comunidad de Madrid varios dirigentes políticos recibieron cartas amenazantes e, incluso, una navaja ensangrentada.

La 'comidilla' de este domingo

La disposición del PP está siendo la 'comidilla' de la clase política este domingo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aseverado que Feijóo habría aprobado una amnistía "si no dependiera de Vox".

En este sentido, Sánchez ha subrayado que "tiene la convicción" de que Feijóo habría materializado una amnistía para los independentistas ya que "llegó a hablar con Junts". "Unas conversaciones nunca aclaradas", ha indicado en una entrevista en La Voz de Galicia.

No ha sido el único, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha recordado que Feijóo "alentó a las protestas, a los insultos y a la crispación diciendo que rompíamos España". "Otra más de sus mentiras. No le molestan los indultos o la amnistía. Lo único que le importa es no ser presidente del gobierno", ha sentenciado.

Por su parte, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho en un mitin en Galicia que hoy es "un gran día para la democracia" porque "llega el fin de la mentira del PP y Feijóo". "El problema del PP no es que fuera legal o no, es que Vox nunca le hubiera votado. No fue no quería, fue no podía", ha comentado.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que si no existiera Pedro Sánchez, el líder del PP "acabaría de protagonizar la mayor estafa al electorado jamás realizada en España". "Estamos ante una estafa de Feijoó y del PP. Un PP -ha proseguido- que saca a la gente a la calle contra los indultos y por debajo de la mesa le dicen a Junts que están dispuestos a contemplar el indulto".