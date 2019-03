El nombramiento de Trillo como embajador de EEUU "no está resuelto"

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, ha señalado este miércoles que "no está resuelto" el nombramiento del exministro de Justicia, Federico Trillo, como embajador en EEUU.



Así se ha expresado cuando un periodista le ha advertido de que las noticias que han avanzado el nombramiento de Trillo contradicen el compromiso adoptado por García-Margallo de reservar, en general, las jefaturas de embajadas a los diplomáticos.



El jefe de la diplomacia ha contado una anécdota para ilustrar su respuesta. "Usted sabe que el general Franco tenía una próstata extraordinariamente resistente y un general que no la tenía tanto se metió en el río con él y le preguntó: 'Mi general, he oído que yo podía ser ministro' y Franco le contestó -'Pues yo no he oído nada'".



García-Margallo ha indicado no obstante que espera "resolver en los próximos días" este tema y ha señalado que, en materia de nombramientos de nuevos embajadores, sólo está decidido quién va a ser el candidato que propondrá el Gobierno como embajador en Pretoria.

Se trata del diplomático Juan Sell, hasta la fecha jefe de gabinete de García-Margallo y con anterioridad de Trinidad Jiménez y varios secretarios de Estado de Asuntos Exteriores del anterior Gobierno, han informado fuentes diplomáticas.