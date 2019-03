Ningún partido respalda la posible declaración unilateral de independencia de Artur Mas

El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, ha afirmado este lunes que la declaración unilateral de independencia es un extremo que él no desea pero que puede llegar a suceder, aunque ha subrayado no es la "posición oficial" de CiU, que aboga por una consulta legal. "Uno puede pensar que depende de cómo vayan las cosas todo puede acabar en una declaración unilateral, pero no es la posición oficial de CiU", ha dicho Duran.



El líder democristiano ha recordado que, en el Congreso de los Diputados, él ya advirtió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de que, si no acordaba la consulta que demandaba CiU, podría producirse unas elecciones de tipo plebiscitario y una posterior declaración unilateral de independencia.



Así, "a nadie le puede llegar a sorprender" que esto se plantee como un escenario posible, ha remarcado Duran, después de que ayer el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no descartara al cien por cien una resolución de independencia del Parlament.



En la línea de CiU, el cabeza de lista de ERC en las elecciones europeas, Josep Maria Terricabras, ha afirmado que, pese a que su partido contempla la declaración unilateral, lo prioritario es un referéndum o consulta: "Es en esto en lo que debemos centrarnos", ha afirmado.



Por parte del PSC, el candidato a las elecciones europeas Javi López ha considerado un "grave error" que Mas contemple "escenarios unilaterales", al tiempo que ha recordado al PP que la solución al conflicto soberanista no llegará "lanzando banderas a la cabeza unos a otros".



La coordinadora nacional de ICV-EUiA Dolors Camats ha rechazado también que se planteen alternativas a la celebración de una eventual consulta soberanista en Cataluña, que cree que es "imprescindible y no tiene sucedáneos".



Solo Sánchez-Camacho ha hecho paralelismos con Ucrania, asegurando que Mas "ha hecho suya la vía de Crimea", mientras que CiU, ERC, ICV-EUiA y el secretario de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Roger Alibyana, han subrayado que lo que sucede en la península del Mar Negro no es comparable con el caso catalán.



Por su parte, el portavoz de Ciutadans (C's), Matías Alonso, ha lamentado que Mas vaya "de caballero del separatismo, evocando mitos incluso bíblicos, como la leyenda de David y Goliat", a la que el presidente aludió ayer para referirse al pulso soberanista.