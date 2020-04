Nadia Calviño, sobre los datos de paro durante el coronavirus: "Mañana veremos las cifras, pero no son positivas"

La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha señalado en uan entrevista en Onda Cero que no se ha suspendido la recaudación del IRPF ya que España necesita ingresos porque los gastos públicos "no desaparecen" peses a la crisis del coronavirus.

La ministra ha explicado que "esta situación es excepcional pero no quiere decir que no necesitemos ingresos. No podemos abandonar el funcionamiento del sector público". Sobre los datos del parto que se publicarán mañana, la ministra ha señalado quey ha añadido que "no podemos esperar buenas noticias. Mañana veremos las cifras, pero no son positivas". Ha explicado que "a nadie se le escapa" que los datos de paro y afiliación serán negativos a tenor de los datos diarios que se han conocido sobre los ERTEs de centenares de empresas.

Los autónomos, como colectivo vulnerable

En opinión de Calviño, “establecemos una red de seguridad para los que no estaban cubiertos aún. Hay un colectivo de personas vulnerables y esa son las que hemos cubierto con el paquete de ayer”, en alusión a los autónomos como colectivo vulnerable.

Calviño ha reconocido que llegan solicitudes de multitud de colectivos y que han priorizado las primeras ayudas. “Comprendo que cada uno quiera más, pero colectivamente estamos dando una muestra de compromiso y solidaridad”.

"El Estado no puede hacerse cargo de todo lo que sucede"

Sobre el cúmulo de normas publicadas en las últimas horas, ha afirmado que entiende “que susciten dudas”, pero insiste en que hay ayudas para todos los autónomos y otros cuando sus ingresos caen un 75%. En este sentido aclara que “todo el mundo tiene que tener en cuenta que el Estado no puede hacerse cargo de todo lo que sucede”.

Sobre los empleados del hogar, Calviño repasa lo establecido, “una red de seguridad”. Ha recordado la movilización de 300 millones en los ayuntamientos para la asistencia social.

Sobre las tensiones en el seno del gobierno de coalición

En cuanto a las supuestas tensiones en el seno del gobierno de coalición, Calviño aclara que son “un equipo que nos complementamos” y que el trabajo presentado ayer en el decreto que incluye la nueva batería de medidas “es el trabajo de once ministerios. El mensaje de Pablo Iglesias y el mío es el mismo”, aclarando que no quieren que nadie se quede atrás.

Ante las críticas por la nocturnidad con la que se han publicado las medidas y si no se ha informado a todos los agentes implicados y oposición, Calviño ha aclarado que la intención es incluir a todo el mundo en las negociaciones, pero que “hay veces que las decisiones necesitan ser muy rápidas y provocan que no se pueda hablar con todos. Las medidas hay que tomarlas de inmediato y hemos tenido que actuar con una gran rapidez”,

Apuesta por una respuesta europea a esta crisis provocada por el coronavirus y tomar una postura común, “no puede un solo país aguantar los gastos de esta crisis”, afirma.

En alusión a la afectación al turismo, Calviño espera una recuperación rápida e insiste en que “la tendencia nos dice que vamos a mejor. A corto plazo tenemos que encontrar mecanismos que nos permitan reactivarnos”.