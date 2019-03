Moreno, nuevo presidente del PP andaluz con el 98,4% de los votos

El malagueño Juan Manuel Moreno Bonilla ha sido elegido nuevo presidente del Partido Popular de Andalucía con un respaldo del 98,54 por ciento de los votos emitidos. De un total de 1.447 votos emitidos, 1.416 han apoyado a Moreno como nuevo líder de los populares andaluces, mientras que ha habido 21 votos en blanco y diez nulos.

La candidatura de Moreno a la Presidencia del PP-A logró previamente a la votación un total de 1.446 avales. Moreno sucede al frente de la Presidencia del PP-A a Juan Ignacio Zoido, quien accedió al cargo en julio de 2012 y ha decidido renunciar para centrarse en la Alcaldía de Sevilla.

En el 13 congreso regional del PP-A, Zoido fue elegido como presidente con el 96,7 por ciento de los votos.

Juan Manuel Moreno contará con Dolores López Gabarro como secretaria general del PP-A, en sustitución de José Luis Sanz, y con Virginia Pérez como vicesecretaria general, un cargo que ha decidido recuperar. Además, ha recuperado la figura de portavoz, que ocupará el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo.

En su discurso previo a la votación, Moreno ha dicho que no se pueden quedar "inmóviles" ante las actuaciones de la Junta de Andalucía y ha asegurado que se rebela ante un modelo socialista que, independientemente de quien lo encabece, supone "soberbia, corrupción y paro". Durante la presentación de su candidatura y programa, ha asegurado que ha tomado la decisión de liderar el partido "libre y voluntariamente, sin ningún tipo de presiones ni condiciones" porque cree en su tierra y porque tiene la "firme convicción" de que gobernarán por primera vez en Andalucía.

Moreno, visiblemente emocionado ante el prolongado aplauso que ha recibido al salir al escenario, ha manifestado que cree en Andalucía y en su gente y está seguro de que unidos pueden cambiar el futuro de la comunidad "llegando a todos y cada uno de los rincones". Ha asegurado que el partido seguirá fiel a sus valores y principios y criticará a la Junta cuando "recorte libertades, cuando lesione la igualdad y cuando sea injusta con los andaluces como lo está haciendo, hipotecando el futuro de cientos de andaluces".

Por ello, se rebela ante las listas de sanidad "colapsadas", ante el hecho de que muchos andaluces no puedan llegar a final de mes, contra la "permanente inestabilidad" del Gobierno andaluz, o por que hayan tenido que salir dos presidentes "por la puerta de atrás". "No me importa el nombre de quien encabece el proyecto socialista, me da igual que sea el señor Chaves, el señor Griñán o la señora Díaz, porque el resultado siempre es el mismo: soberbia, corrupción y paro", ha espetado.

Moreno ha apostado por poner en marcha en Andalucía "un gran proyecto de regeneración de la vida pública" ante la "falta de transparencia", los "escándalos" políticos, el gasto "desmesurado" de la Junta y la "falta de ambición e ilusión" de Susana Díaz. Con el "profundo orgullo" de ofrecer el que considera el discurso más importante de su vida, ha recordado su historia como la de un joven malagueño de padres comerciantes y abuelos jornaleros que un día acudió a un mitin del PP y salió convencido de que tenía que trabajar por mejorar el futuro de los jóvenes de Andalucía.

Ha añadido que pegó carteles, ordenó sillas en los mítines y llevó megafonía en su coche, mientras la vida le puso retos y le ofreció oportunidades, ha recordado la tristeza que vivió con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, cuando sintió por primera vez el "desgarro" por la actuación de la banda terrorista ETA. De hecho, ha tenido un emotivo recuerdo por las víctimas de la banda terrorista en Andalucía José María Martín Carpena, Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García, en cuyo honor había tres sillas vacías en el plenario. "Ese joven andaluz tiene 43 años, se llama Juanma Moreno y aspira a ser el presidente", ha sentenciado.

Ha destacado el trabajo de los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Trabajo, Fátima Báñez, y ha asegurado que ha aprendido de los mejores, y ha citado a Javier Arenas, Celia Villalobos y Soraya Sáenz de Santamaría. Asimismo, ha resaltado el trabajo del presidente, Juan Ignacio Zoido, y de su número dos, José Luis Sanz, al que ha dado las gracias por su "trabajo, esfuerzo, ilusión y dedicación" en el año y medio que ha estado como secretario general del PP-A.

Moreno ha hecho especial hincapié en la labor de Arenas, por conseguir "romper el techo de cristal en Andalucía" y llenar "de color azul" el cambio en la comunidad. Asimismo, ha reivindicado la posición de los militantes, concejales y diputados en el partido, el "talento" de los jóvenes de Nuevas Generaciones, y el que es "el gran patrimonio" de la formación, sus alcaldes.

Ha apostado por un partido "que ocupe la centralidad política en Andalucía", que sea "cercano, abierto" y que defienda reformas permanentes, diálogo con los interlocutores de la sociedad, que sea "tan plural" como la sociedad y en el que tengan cabida "todos". "Estamos construyendo un proyecto sólido, con ambición, con fuerza, hecho para el triunfo", ha agregado Moreno, quien ha prometido a los andaluces que van a conseguir gobernar en Andalucía, con un compromiso "firme, de presente y futuro". En ese sentido, ha finalizado con una frase que se ha convertido en un referente para él en estos días: "Empieza la cuenta atrás del cambio en Andalucía".