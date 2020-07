Montoro anuncia que todas las administraciones públicas pagarán a proveedores a 30 días

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha anunciado que a partir del próximo verano todas las administraciones públicas en España van a aplicar los plazos que establece la Ley de Morosidad, de forma que todas ellas "van a pagar a proveedores a 30 días".

"Para el verano que viene, el año 2013, todas las Administraciones Públicas van a aplicar la Ley de morosidad. Todas las Administraciones Públicas en sus diferentes niveles van a aplicar los plazos de esa ley", ha asegurado Montoro durante su intervención en la XVIII Interparlamentaria del PP que se celebra en Toledo.

El ministro ha indicado que hay que acabar con la actual situación de morosidad, ya que, según ha dicho, una administración no se puede financiar si no paga a proveedores. "A partir del verano próximo no se oirá en ningún rincón de España eso de que 'a tal laboratorio farmacéutico'", ha dicho, para añadir que "eso se ha acabado".

En este sentido, ha dicho que España "es un país fiable" y va a ganar con este tipo de iniciativas "la reputación de credibilidad y fiabilidad". "Y con independencia de la ideología, vamos a cumplir porque tenemos los instrumentos para cumplir y las obligaciones legales para cumplir", ha enfatizado.

Montoro, que ya fue ministro de Hacienda con José María Aznar, ha revelado que durante su etapa al frente del Ejecutivo ha "aprendido muchas cosas", ya que desconocía lo que era "la cuenta 409 de las comunidades autónomas", relativa a "la deuda comercial reconocida no pagada". "Es que no existía cuando nosotros dejamos el Gobierno y ahora que estamos de nuevo en el Gobierno, va a volver a no existir", ha exclamado, para añadir que este tipo de prácticas hay que erradicarlas porque son "un lastre muy grande" para España.

"Cajones llenos de facturas"

En su discurso, el ministro ha destacado que el Gobierno cuenta en este momento con una amplía mayoría parlamentaria y cuenta con gran poder territorial, algo que le da "más capacidad de ejercicio que nunca" y "estabilidad política" en toda España. "Esa debe ser la plataforma sobre la que basemos la reforma para que la crisis acabe cuanto antes", ha resaltado.

Montoro ha indicado que al llegar al Gobierno el PP se encontró con la necesidad de "clarificar" las cuentas públicas porque se encontraron con "cajones llenos de facturas", algo que ocurrió en 1996 y "ahora ha vuelto a ocurrir". "Eso se llama encontrarse las cuentas sin pagar", ha dicho, para manifestar que "no deja de ser una gran paradoja que cuando gobierna la izquierda, las cuentas se oscurecen".

En política tributaria, ha admitido que no están aplicando el programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones y ha dicho "lamentarlo", pero ha subrayado que obedece a la situación económica que encontraron al llegar al Palacio de la Moncloa.

En este punto, ha aprovechado para responder al PSOE que el Ejecutivo apuesta por "la equidad" y que no es cierto que "carga el peso sobre los mismos". A su entender, se está "garantizando" que los que más tienen sean los que más contribuyan.

Reforma de las Administraciones Públicas

El ministro de Hacienda ha recordado que el Gobierno y el PP están trabajando en la reforma de las Administraciones Públicas que anunció Mariano Rajoy en su discurso de investidura para cumplir el principio básico de 'una administración, una competencia'. Según ha señalado, hay que dar "un nuevo orden a la estructura política, haciendo que sea competente en las competencias que puede desarrollar".

En el caso concreto de la Ley de Bases de Régimen Local -que el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente a principios de año--, ha explicado que el Ejecutivo está buscando un acuerdo con el PSOE. "Ellos tienen la misma finalidad que nosotros a la hora de buscar la eficacia de las administraciones públicas", ha apostillado, para añadir que los ciudadanos están esperando esa modernización de las administraciones.

Según Montoro, el Estado de las Autonomías "está descompensado" porque las corporaciones locales son la "cenicienta pobre" porque ejercen competencias sin recursos económicos. Por eso, ha apostado por una reforma local para que los ayuntamientos sean "cada vez mejores gestores, más transparentes y más comprometidos" con la política de estabilidad presupuestaria.

"Hay razones para el optimismo"

Montoro ha asegurado que no son tiempos fáciles ni "nada cómodos" para el ejercicio de gobierno. "Ahora toca gobernar desde la escasez, pero gobernar para todos, gobernar desde la cohesión social y desde reformas que modernicen a España, y hay razones para el optimismo en este año que se está cerrando", ha manifestado.

En este punto, el ministro de Hacienda ha puesto encima de la mesa el dato de la balanza de pagos, que está permitiendo que España no necesite tomar nuevos recursos financieros del resto de España para crecer. "Al contrario, estamos empezando a amortizar la deuda externa del país", ha agregado.