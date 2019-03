Montilla: "Un recorte en el Estatut abriría una fractura difícilmente reparable"

"Nada sería igual" tras un recorte, aseguró en la rueda de prensa posterior al encuentro de casi dos horas que mantuvieron en el Palau de la Generalitat, en el que Montilla volvió a defender la plena constitucionalidad del Estatut y la necesidad de renovar el Tribunal Constitucional (TC), lo que declinó de nuevo el líder popular.



Según Montilla, "cada vez es más difícil" para el PP defender el recurso que presentaron al TC contra el Estatut, y aseguró que hoy no lo presentarían. También indicó que no descarta reunirse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para hablar del futuro del Estatut, aunque sí han hablado de ello por vía telefónica.



"Reitero mi convencimiento de la plena constitucionalidad del Estatut", aseguró Montilla, quien indicó que prueba de ello es que, de todas las leyes que el Parlament ha aprobado y que desarrollan la ley catalana, el PP sólo ha recurrido una, la de Educación (LEC).



"Le he pedido de nuevo la retirada del recurso, y esta existencia es un clamor" por parte de las instituciones catalanas y también los agentes políticos, económicos y sociales, aseguró Montilla, quien lamentó que Rajoy lo siga manteniendo.



Montilla también consideró que el TC no tiene legitimidad. "La ha perdido por la situación que vive", dijo, y aseguró que Rajoy tiene una percepción distinta.



Legitimidad más que cuestionada

Para el mandatario catalán, Cataluña "no puede aceptar una sentencia dictada por una legitimidad más que cuestionada", por lo que reclamó renovar el TC cuanto antes.

En cuanto a la propuesta de CiU y el tripartito de promover en el Senado una reforma de la ley orgánica del TC, dijo: "Sobre esta reforma Rajoy no tiene ninguna actitud cerrada, espera a que la presentemos en el Senado, la estudiarán y se posicionarán sobre el contenido".

