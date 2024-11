La ministra Montero defiende a su jefe de Gabinete y a Santos Cerdán: "Pongo la mano en el fuego"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha comparecido en el Senado en la comisión de investigación por la compra de mascarillas. Su intervención se produce después de que el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, cargara en su declaración ante el juez contra varios altos cargos del Gobierno.

Al inicio de la sesión, la 'número dos' del Gobierno ha dejado claro que no iba a comentar la declaración de "de un delincuente confeso" en la Audiencia Nacional el pasado jueves.

Uno de los nombres expuestos por Aldama fue el del jefe de Gabinete de la ministra Montero, a quien acusaba de haber recibido 25.000 euros. Aldama afirmó en su declaración voluntaria que entregó dinero en mano en cafeterías tanto a Cerdán como a su jefe de Gabinete, sin haber aportado aún ninguna prueba.

No obstante, pese a las afirmaciones ante el juez, la vicepresidenta primera no ha dudado en defenderlo y ha asegurado que "pone la mano en el fuego" por él -su director de gabinete- y por el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Y avisa de que emprenderán acciones legales contra Víctor de Aldama por sus acusaciones sin pruebas.

Además, ha defendido que Aldama se encuentra en prisión preventiva precisamente por investigaciones iniciadas por la Agencia Tributaria, tanto en el caso del fraude de hidrocarburos como en el llamado 'caso Koldo', que investiga comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus.

Es más, María Jesús Montero ve una "barbaridad" que De Aldama le haya mencionado en esta causa abierta. E insiste en su inocencia "pongo la mano en el fuego" por él.

La ministra ha dicho que no ha tenido "jamás" ninguna reunión ni con Víctor de Aldama - al que asegura que no conocía - ni con Koldo García, -que lo conocía por ser el asesor del exministro José Luis Ábalos, pero nunca tuvo trato con él-.

Montero confía en su jefe de Gabinete

La ministra Montero recuerda que De Aldama declaró en calidad de imputado y, por tanto, no tiene obligación de decir la verdad ante el juez y que dijo "una serie de mentiras dirigidas a personas honorables" que le sirvieron para que cesara su prisión provisional.

Para Moreno, su jefe de Gabinete es una persona de su "plena confianza" y un "magnífico servidor público" por el que pone "la mano en el fuego". Sobre Cerdán ha vuelto a repetir decir que también pone "la mano en el fuego por él".

La comparecencia se retomará esta tarde

El Senado ha interrumpido la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus para que la ministra de Hacienda pudiera acudir a votar al Pleno del Congreso de los Diputados.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez (PP) ha reprochado a la 'número dos' del Gobierno que no avisara previamente que debía acudir al Congreso y advierte que de aquí en adelante aplicará el reglamento "a rajatabla". Finalmente ha accedido a la petición y la comparecencia de la ministra se retomará a las 16.00 horas.

"No soy una persona que no entiende los deberes de los diputado y senadores y he accedido a esa petición. Pero ya me hubiera gustado que se hubiera comunicado a la Mesa porque lo hubiéramos solucionado de otra manera", ha expresado Suárez.

