"Hicimos lo que teníamos que hacer" defiende Mónica García en Antena 3 al recordar lo ocurrido en el bronco y fallido debate para las elecciones en Madrid 2021 del pasado viernes. La candidata de Más Madrid para el 4 de mayo considera que "se han traspasado todas las líneas rojas. Creo que la señora Monasterio y Vox, que ya les conocíamos, que ya sabíamos que su política de odio se trasladaba a los menores no acompañados, que se trasladaba a las personas que son LGTBI, a las personas que son diferentes, que son extranjeros... su odio ya lo conocíamos, pero se traspasó una línea roja que es la línea roja de la democracia, la línea roja de no condenar unas amenazas de muerte".

El pasado viernes todos los candidatos, menos la presidenta Isabel Díaz Ayuso, asistieron a la Cadena Ser a un debate político para las elecciones a la Asamblea de Madrid de 2021. Antes de dar comienzo el mismo Pablo Iglesias advirtió de que si Rocío Monasterio no se retrataba de unas declaraciones en las que ponía en duda la veracidad de la carta con cuatro balas que el candidato de Unidas Podemos recibió junto a la directora de la Guardia Civil y el ministro del Interior. La rectificación no llegó e Iglesias cumplió la amenaza y se levantó de la mesa para abandonar el estudio. Minutos después los otros dos candidatos de la izquierda, Mónica García y Ángel Gabilondo anunciaban que se sumaban a la decisión del líder de la formación morada por lo que la Cadena Ser decidió dar por finalizado el debate.

Mónica García ha explicado en Espejo Público que "Vox necesita hacer ruido, necesita que no hablemos de las cosas que de verdad importan para existir. Necesita trasladar toda su campaña y su política de odio, de violencia, de xenofobia, de escándalos para que sigamos hablando de ellos porque si no no hablaríamos de ellos".

Insiste la candidata a las elecciones de Madrid que el partido encabezado por Rocío Monasterio para el 4M en que "todo lo que nos venga a proponer Vox es ruido, es miedo y es odio".