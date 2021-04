Isabel Díaz Ayuso, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha cargado contra el cartel de campaña de Vox que muestra este titular: "Un mena 4.700 euros al mes, tu abuela 426 euros de pensión". La candidata del PP a las elecciones de Madrid se ha mostrado en contra durante una entrevista en Onda Cero. "No es competencia autonómica por tanto Monasterio no va a poder arreglar este problema, porque esto es una competencia de migraciones de la política del ministerio. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo llegan estos menores aquí porque han ido pasando de comunidad en comunidad.

Contra el cartel de Vox

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha defendido que lo importante es saber "como han llegado esos menores aquí". Ayuso se muestra en contra del cartel electoral de Vox.

"Yo estoy en contra del cartel sobre los MENAS. ¿Tú sabes cuantos MENAS hay en Madrid? Tenemos 269 menores en una comunidad de 7 millones" ha explicado hoy en una entrevista en la Cadena Ser, Isabel Díaz Ayuso.

"Cuando Vox dice, y yo comparto, que no todos los hombres son agresivos por el hecho de serlo, también hay que entender que no todos los extranjeros son delincuentes, de hecho la mayoría no lo son. Para mí pesa lo mismo un delito cometido por alguien que es de aquí o que haya nacido en Casablanca" ha explicado Isabel Díaz Ayuso, candidata a la presidencia de la CAM.

Toni Cantó

Isabel Díaz Ayuso ha explicado el episodio vivido con la candidatura de Toni Cantó. "Para elegir a Toni Cantó fui libre, para decidir cuándo se contaba no, yo lo hubiera hecho de otra manera, no puedo ser más sincera. A mí me gusta controlar las cosas que dependen de mí, pero al final salió así".

"Su discurso me gusta. Toni Cantó representa a los ciudadanos que están viviendo en otras comunidades autónomas donde están viendo que los políticos dividen a los ciudadanos por un sentimiento de identidad. Yo siempre he dicho que las listas electorales son como las mesas en las bodas" ha recordado Ayuso durante la entrevista.

El estudio de Stanford

Sobre la gestión de la pandemia y los contagios en la hostelería, Isabel Díaz Ayuso, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, ha afirma que "eso no es así."Yo creo que el tema de la restauración, de los bares no solo es una cuestión de borrachera, es una cuestión cultural, es una cuestión de estado de ánimo y además económica porque detrás de un bar hay proveedores, transportistas, están las personas de otros muchos establecimientos".

"Hace poco se conoció un estudio que hizo la Universidad de Stanford en distintos países donde ya empiezan a darse cuenta de que la cuestión del virus no es en la hostelería, en los comercios o en los bares o en las casas solo" ha indicado la candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo.

"Es en los lugares cerrados donde hay concentración Y por tanto, depende de los bares si tienen ventilación cruzada, si ponen filtros, medidores de CO2. Si se cumplen las distancias. Ahí hay mucha más protección y seguridad de lo que hay por ejemplo en una vivienda donde nadie se ponen las mascarillas y no digamos en esas fiestas que se están detectando a través de la acción de la policía" ha insistido Isabel Díaz Ayuso.

Sobre el estado de alarma

Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña, ha considerado hoy que es "prudente" que "temporalmente" se mantenga el toque de queda a las 23.00 horas en Madrid, mientras se estabilizan los datos epidemiológicos, ya que "sigue falleciendo y contagiándose gente. Si cierras todo, el virus no para y arruinas a la gente" y, si no, "el virus se descontrola".

Sobre la Superliga

Sobre la Superliga, Isabel Díaz Ayuso, candidata a la presidencia de la CAM, ha asegurado que "no he tenido nunca una opinión al respecto. He decidido mantenerme al margen porque veo que de aquí nadie va a salir bien parado."

"No se puede opinar de todo todo el rato. He decidido centrarme en las cuestiones que dependen directamente de mí y esperar a ver el resultado. Yo soy del Madrid, después soy del Atleti y en tercer lugar soy del Getafe. Si hay que elegir soy del Madrid.