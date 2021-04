¿El martes 4 de mayo es festivo en Madrid?

Tras la moción de censura presentada en la Región de Murcia por el gobierno compartido entre Ciudadanos y el Partido Popular, otras comunidades donde gobernaban estos mismos partidos en conjunto también sufrieron otra moción. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid su presidenta Isabel Díaz-Ayuso se adelantó ante una posible moción y rápidamente convocó elecciones.

El 11 de marzo la presidenta comunicó a los ciudadanos madrileños que las eleciones de la Comunidad de Madrid se convocarían el día 4 de mayo. Pero el día de la celebración de estas elecciones autonómicas cae a martes, por lo que es una jornada laborable normal. Pero, ¿y los colegios?

Una de las preguntas que más se ha hecho la ciudadanía es la de si el 4 de mayo cuenta como festivo. La Comunidad de Madrid ha establecido que este día no habrá colegio porque son los lugares donde se establecerán las urnas, pero no será un día festivo. Algunos partidos como Más Madrid pidieron que el martes 4 de mayo, día de las elecciones a la Comunidad de Madrid fuera una jornada laborable para que esto pudiera favorecer la participación de los madrileños y madrileñas. Sin embargo, desde el gobierno regional de Madrid informaron de que "el calendario de festivos ya estaba aprobado desde finales del año pasado" por lo que no podía variase.

Aun así, no van a ser las primeras elecciones celebradas un día entre semana. Las elecciones de Cataluña en el año 2017 se celebraron un jueves y se celebraron sin ninguna incidencia. Las próximas elecciones a la presidencia de la Comunidad de Madrid se van a celebrar durante el puente de mayo, donde el día 1 es la fiesta internacional del Trabajo, la festividad del día Dos de Mayo y el día 3, día de la comunidad.