Monago: "Los viajes deberían regularse por ley, como en Reino Unido o en Estados Unidos"

El presidente extremeño, José Antonio Monago, ha asegurado este jueves que desde que está al frente de la Presidencia de la Junta de Extremadura "se han dado los mayores pasos hacia la transparencia y la regeneración", algo que, según ha precisado, no se ha dado en los 36 años de Democracia en España.



Durante su intervención, el presidente del Gobierno extremeño ha anunciado que pondrá a la venta la residencia oficial de los presidentes extremeños, en desuso desde la llegada de José Antonio Monago a la jefatura del Ejecutivo.



José Antonio Monago ha efectuado este anuncio ante el pleno de la Asamblea de Extremadura, en el que comparece a petición propia para explicar sus viajes a Canarias en su etapa de senador y exponer las iniciativas que su gobierno impulsa en materia de transparencia y contra la corrupción.



En su intervención, Monago ha adelantado que, tras la venta y el ahorro que se generará en los presupuestos "al no tener que mantener el palacio presidencial de Mérida", se espera "disponer de una cifra de como mínimo 2 millones de euros".



"Decidí quedarme en mi casa pagándome mi luz, mi agua, mi comida, mi contribución, mi IBI con mi nómina como cualquier familia extremeña. Hay cosas que no se pueden permitir y yo no iba a tener ninguna retribución en especie", ha afirmado.



Según ha añadido, el coste de este palacio, "en el que han vivido los dos anteriores presidentes socialistas", Guillermo Fernández Vara y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, supuso en la legislatura anterior casi un millón de euros.



El presidente del Gobierno de Extremadura ha considerado que existen "lagunas" en la justificación de los viajes de los parlamentarios en España, y ha propuesto un acuerdo entre los partidos extremeños para que los diputados nacionales y senadores autonómicos autonómicos "acrediten exactamente sus viajes de trabajo como lo ha hecho este presidente en su etapa de senador".



En concreto, el presidente extremeño ha propuesto adoptar el "modelo, el de Gobierno de Extremadura", en el que diputados y senadores autonómicos en Madrid deban presentar "una cuenta justificativa indicando, por un lado, la razón o el motivo que justifica cada gasto", así como adjuntar "las facturas o documentos acreditativos equivalentes", ha dicho. Algo "que es lo que yo he hecho ampliamente", ha aseverado.



Esta sería "la mejor garantía" para que "nunca nadie más, al menos, en Extremadura, vuelva a vivir lo que me ha tocado a mi", ha aseverado José Antonio Monago.



En su intervención, José Antonio Monago ha asegurado que no le gusta "el acuerdo al que se ha llegado en la mesa del Congreso y del Senado en materia de transparencia en relación a los viajes de los parlamentarios", ya que lo considera "insuficiente".



Así, el presidente extremeño cree que "debería regularse por ley, como en Reino Unido o en Estados Unidos esta materia", pero ha apuntado que no está en su mano "poder hacerlo".



Respecto de sus viajes a Canarias en su etapa de senador, Monago ha insistido en que por ser presidente del PP extremeño y miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Popular del Senado, "tenía asignada una actividad territorial no solo en la comunidad autónoma de Extremadura, sino también en Canarias y Andalucía", dos regiones "con características socioeconómicas muy similares" a la extremeña.



Por eso viajó en "numerosas ocasiones", tanto a Canarias como a Andalucía, aunque ha asegurado Monago que viajó "mucho más" a la comunidad andaluza que a la canaria, pero lo hizo con su propio coche "por la cercanía".



"Planifiqué 16 viajes a Canarias y 22 vuelos privados, que pagué de mi bolsillo, en el periodo de referencia", ha insistido el presidente extremeño, quien ha destacado que los viajes de trabajo fueron "por cuestiones variadas", y en ese sentido ha recordado que ya aportó "un informe de más de 400 páginas" sobre este asunto.