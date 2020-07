Militares avisan de que colaborar en la fractura podría acabar en la jurisdicción castrense

La Asociación de Militares Españoles (AME) ha avisado este lunes de que quienes colaboren o permitan la "fractura" de España deberán "responder con todo el máximo rigor" ante los tribunales en el ámbito de la jurisdicción castrense por la "grave acusación de alta traición".



En un comunicado, esta asociación avisa de que "la más alta magistratura" y los "Gobiernos" deberían tomar "inmediatamente las medidas oportunas para suprimir cualquier atisbo de secesión, sin que las Fuerzas Armadas se vean en la irremisible y gravísima tesitura de cumplir escrupulosa y estrictamente con la misión que la Carta Magna les otorga de garantizar la soberanía, independencia e integridad territorial de nuestra Patria".



"Si así tuvieran lamentablemente que actuar, no deberá existir la menor duda de que cuantos han permitido, participado o colaborado en llegar a esta última pero reiterada en el tiempo amenaza de fractura de España, por comisión, omisión o provecho de sus cargos constitucionales, habrán de responder con todo el máximo rigor de tan grave acusación de alta traición ante los tribunales en el ámbito de la jurisdicción castrense".



Para esta asociación, la actitud del presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y de los miembros "separatistas" de su Parlamento es "improcedente e inadmisible" y "no se compadece de ninguna de las maneras con el deber y la responsabilidad que, como representantes del Estado, están obligados a observar y ejercer".



A juicio de AME, los acontecimientos actuales en Cataluña son el resultado de "una pavorosa crisis económica y otra manifiestamente desastrosa gestión política por parte de las formaciones que incurren en un delito de alta traición al mantener de forma voluntaria un sistema de representación electoral que fomenta la aparición y el asentamiento de los nacionalismos separatistas al ceder ante su chantaje de votos para mantenerse en el poder".



Esta asociación, que no está registrada en el Registro de Asociaciones Profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas, está presidida por el coronel retirado Leopoldo Muñoz y está integrada principalmente por antiguos miembros de los Ejércitos y la Armada.