Miguel A. de la Cruz: "No es un tirón de orejas, la sentencia ha terminado con su carrera"

Miguel Ángel de la Cruz, experto en crónica judicial de los servicios informativos de Antena 3, califica la sentencia al juez Baltasar Garzón por la que se le inhabilita durante once años de "durísima, en unos términos que muy pocas veces hemos leído en una sentencia del Tribunal Supremo, y especialmente para un juez".



"No solo le inhabilitan, sino que le retiran los honores que son anejos", indica De la Cruz refiriéndose a la sentencia. "No es un tirón de orejas, ha terminado con su carrera, ha añadido.



"En España se dividen los que dicen que la sentencia le quita la verosimilitud como jurista y otros que le defienden y en el ámbito internacional la sorpresa ha sido mayúscula porque le ven como el gran juez defensor de los Derechos Humanos", entiende el periodista.



"Es cierto que la sentencia es dura, dice muchas cosas, y advierto que el TS ha perdido una oportunidad de poner líneas rojas en las grabaciones de conversaciones entre abogados y clientes en prisión".