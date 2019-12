Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, pide disculpas por llamar "tertulianos" y "activistas políticos" a los periodistas

Más información Pedro Sánchez lleva más de dos meses sin responder ante los medios de comunicación españoles

"Tertulianos" y "activistas políticos encubiertos", así calificó Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, a los periodistas que cubren la información del Gobierno. Durante su intervención en la jornada 'El papel de la ética en el periodismo' en la que criticó la dinámica "enfermiza" promovida por los periodistas.

"Es que ahora todos los periodistas de Moncloa son tertulianos. Todos. ¿Y eso no tiene nada que ver con la información?. ¿O tiene algo que ver con que cada uno tiene una cuota determinada de activismo y protagonismo, mediático también, sobre cuál es su posición?", dijo Oliver.

En su cuenta de Twitter ha publicado un mensaje de disculpas: "Como Secretario de Estado de Comunicación, pido disculpas si he ofendido a algún periodista, en especial a quienes cubren la información del Gobierno. Como periodista, invito a mis colegas a reflexionar sobre nuestra profesión". En la misma publicación cuelga su intervención.

También criticó la cantidad de mensajes que recibe, desde primera hora, por parte de los periodistas. "Yo no puedo llegar a mi despacho a las 7:40 de una mañana, cuando todavía no son oficiales los resultados de las elecciones británicas y que ya me estén preguntado qué reacción tiene el gobierno. ¡Pero es que es imposible! ¿Pero ya a esa hora?".

Además, ironizó con las intervenciones del presidente en el extranjero: "De las 44, efectivamente, 29 han sido en el extranjero... ¡Vaya hombre! ¡Comparece en el extranjero! Y 14 o 15 en España. Y cuando ha comparecido en el extranjero, la mayoría de las veces lo ha hecho en Bruselas. ¡Qué manía tiene este presidente de viajar, hay que ver!", ironizó.