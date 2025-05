Miguel Ángel Gallardo renuncia como presidente de la Diputación de Badajoz y como concejal

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presentará este viernes en el pleno provincial su renuncia como presidente de la Diputación de Badajoz y como concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

Esta decisión ha sido avanzada por Gallardo en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha explicado que esta misma mañana ha llamado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para proponerle "reflexionar" sobre la eliminación de los aforamientos de la Asamblea de Extremadura y modificarlo en el Estatuto de Autonomía, ya que "solo el PSOE y el PP pueden hacerlo" al necesarios "dos tercios de la Cámara para poderlo hacer efectivo", ha señalado.

"Creo que la mejor forma es que reflexionemos si efectivamente es un problema el aforamiento de los 65 diputados más el Consejo de Gobierno, porque pareciera que el único aforado en la Asamblea de Extremadura es el señor Gallardo", ha planteado el dirigente socialista.

Durante su intervención, el secretario general del PSOE de Extremadura ha lamentado la "campaña de desprestigio" que considera se puso en marcha después de anunciar su entrada como diputado en la Asamblea de Extremadura, una manera de actuar que "ha sido absolutamente coherente y en defensa de un proyecto, el del PSOE", ha dicho. "No han sido días fáciles", ha admitido Gallardo, por la "campaña feroz de desprestigio" que a su juicio ha existido, ante la que ha mostrado "la convicción y la conciencia de saber que no van contra Miguel Ángel Gallardo, que van contra el PSOE", lo que le hace "estar más fuerte que convicción y la conciencia de saber que no van contra Miguel Ángel Gallardo, que van contra el PSOE".

Gallardo ha hecho referencia durante su comparecencia a la controversia que se ha generado durante estos días acerca de los aforamientos, considerando que "se dice acto de cobardía de aforarme, como si eso significara impunidad o no estar a lo que diga la Justicia. Es triste que se utilicen conceptos para engañar a la ciudad si.".

Tras ello, ha anunciado que "el próximo viernes a partir del pleno" renunciará a presidente de la diputación. Además, ha lamentado que "como persona, no han sido días fáciles". "Uno lo pasa mal en el ámbito personal. Conciencia de que no van contra Gallardo, van contra el PSOE", ha señalado.

