Miembros de Junts, ERC, CUP y entidades soberanistas se seúnen en Waterloo con Puigdemont

Este domingo, representantes de Junts, ERC, la CUP y entidades soberanistas como la ANC y Òmnium Cultural se reúnen en Waterloo (Bélgica) con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para abordar las dificultades judiciales en la aplicación de la amnistía.

Esta reunión, adelantada por 'La Vanguardia', se produce pocos días después de que el Tribunal Supremo declarara que el delito de malversación de caudales públicos en la causa del 'procés' no está amnistiado, afectando a Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

La ANC convoca una manifestación

La ANC ha convocado una manifestación para el próximo sábado, denunciando el "golpe de Estado" de los jueces que no aplican la ley de amnistía como fue concebida por el Legislativo. Esta movilización será uno de los temas discutidos en el encuentro de hoy.

Mientras tanto, la Fiscalía ha recurrido la decisión del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de no aplicar la amnistía a Puigdemont, argumentando que no hubo ánimo de enriquecimiento personal ni daño a los intereses financieros de la UE, las excepciones que la ley contempla para no perdonar la malversación.

En la reunión en Waterloo también se discutirá el posible retorno a Cataluña de políticos exiliados como Puigdemont, quien prometió volver a Cataluña cuando se celebre un debate de investidura en el Parlament.

Según el diario 'Ara', participan en el encuentro el secretario general de Junts, Jordi Turull; el eurodiputado y vicepresidente del Consejo de la República, Toni Comín; el exconseller Lluís Puig; la vicesecretaria de lucha antirrepresiva de ERC, Marta Vilaret; el secretario segundo de la mesa del Parlament y secretario general adjunto de estrategia de ERC, Juli Fernàndez; el exdiputado de la CUP Carles Riera; el presidente de la ANC, Lluís Llach; el presidente de Òmnium, Xavier Antich; y el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Jordi Gaseni.

Esta reunión refleja la continua tensión y el dinamismo del movimiento independentista catalán, que sigue buscando estrategias para avanzar en sus objetivos a pesar de las dificultades judiciales y políticas.

Razones del exilio de Carles Puigdemont en Waterloo

Carles Puigdemont se encuentra en Waterloo, Bélgica, debido a su exilio autoimpuesto tras los eventos relacionados con el referéndum de independencia de Cataluña en 2017.

Después de que el gobierno catalán, presidido por Puigdemont, organizara un referéndum ilegal y declarara unilateralmente la independencia, el Gobierno español aplicó el artículo 155 de la Constitución, suspendiendo la autonomía catalana y destituyendo al gobierno regional. Las autoridades españolas emitieron órdenes de detención contra los líderes independentistas, acusándolos de delitos como rebelión y malversación.

Para evitar ser arrestado, Puigdemont huyó a Bélgica el 30 de octubre de 2017 y se instaló en Waterloo. Desde entonces, ha enfrentado varias órdenes europeas de detención, que las autoridades belgas han rechazado.

En 2020, fue elegido eurodiputado, obteniendo inmunidad parlamentaria, aunque el Parlamento Europeo la levantó en 2021. Actualmente, Puigdemont sigue en Bélgica, participando en actividades políticas como líder del movimiento independentista catalán y presidente del Consejo por la República Catalana.

